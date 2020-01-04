Гостиница «Октябрьская» ушла с молотка за 55 миллионов

4 Янв. 2020 2020-01-04T17:06:24+03:00

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Гостиница «Октябрьская», которая расположена в парковой зоне в самом центре Волгограда, ушла с молотка на торгах всего за 55 миллионов 700 тысяч и 1 рубль. Это почти в 2,5 раза меньше первоначальной цены в 135 миллионов. Обладателем здания на улице Коммунистической, 5А, а также прилегающего участка земли стала москвичка. Пустили с молотка имущество находящегося в процессе ликвидации ООО «Клон». Совладельцем компании-банкрота является Анна Михеева – мать находящегося в розыске экс-депутата Госдумы Олега Михеева.

Как сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на документы, площадь гостиницы «Октябрьской» с пристройками составляет 4862,6 квадратных метра. Следовательно, в среднем здание в историческом центре города досталось покупателю по цене около 11 тысяч 454 рубля за квадратный метр. И это не считая дорогого участка земли площадью 0,5168 гектара.

Также конкурсному управляющему удалось продать на торгах принадлежавшую «Клону» гостиницу с рестораном и земельным участком в Майкопе. Эта недвижимость ушла с молотка по цене около 53 миллионов рублей.

Выставлены на торги и еще два объекта недвижимости в Волгограде, принадлежавшие обанкротившейся фирме. Один из них - часть заброшенного бывшего Молодежного центра на берегу Волги в центре Волгограда на улице Чуйкова, 65. Текущая цена нежилого помещения общей площадью 2817,9 кв.м уже упала почти в три раза. Второй лот - часть здания в Научном городке, где ныне расположена ФНС области - инженерно-лабораторный корпус площадью 4332,9 кв.м на проспекте Ленина, 88А. Цена лота на данный момент также упала в 2.5 раза.

ИСТОЧНИК KP.RU