Волгоградцев приглашают на Корейский Новый год

28 Янв. 2020 2020-01-28T17:41:24+03:00

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Соллаль - это главный праздник в Корее - корейский Новый год, а еще первый день весны по корейскому лунному календарю. В этом году праздник пришелся на 25 января. Тех, кто еще не устал отмечать Новый год, волгоградский корейский центр «Миринэ» приглашает на семейный праздник «Соллаль 2020». В программе корейского Нового года – игры, конкурсы с подарками, мастер-классы, знакомство с традициями Кореи и концерт с участием танцевальных и музыкальных коллективов. Отмечать праздник будут в ДК Ворошиловского района Волгограда (улица Ким, 5) 1 февраля. В 14.00 начнется интерактивная программа, в 15.00 - концерт. Вход для всех свободный.

- В течение четырех месяцев преподаватели ансамбля корейских барабанов «Чондун», студии танца «Хвасон», кей-поп и вокала занимались с учениками, чтобы поразить гостей красотой и самобытностью корейской культуры, - рассказали «КП-Волгоград» организаторы.

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ИСТОЧНИК KP.RU