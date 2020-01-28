2020-01-28T17:41:24+03:00
Общество

Волгоградцев приглашают на Корейский Новый год

Отметят Соллаль в Волгограде 1 февраля 2020 года
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Поделиться:
Студия корейского танца «Хвасон». Фото: Комитет по делам национальностей и казачества Волгоградской областиСтудия корейского танца «Хвасон». Фото: Комитет по делам национальностей и казачества Волгоградской области
Изменить размер текста:

Соллаль - это главный праздник в Корее - корейский Новый год, а еще первый день весны по корейскому лунному календарю. В этом году праздник пришелся на 25 января. Тех, кто еще не устал отмечать Новый год, волгоградский корейский центр «Миринэ» приглашает на семейный праздник «Соллаль 2020». В программе корейского Нового года – игры, конкурсы с подарками, мастер-классы, знакомство с традициями Кореи и концерт с участием танцевальных и музыкальных коллективов. Отмечать праздник будут в ДК Ворошиловского района Волгограда (улица Ким, 5) 1 февраля. В 14.00 начнется интерактивная программа, в 15.00 - концерт. Вход для всех свободный.

- В течение четырех месяцев преподаватели ансамбля корейских барабанов «Чондун», студии танца «Хвасон», кей-поп и вокала занимались с учениками, чтобы поразить гостей красотой и самобытностью корейской культуры, - рассказали «КП-Волгоград» организаторы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как в Волгограде отпразднуют 77-летие Сталинградской победы [программа праздничных мероприятий]

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Банк УРАЛСИБ предлагает памятные серебряные монеты «30 ЛЕТ БАНКУ УРАЛСИБ»
Волгоградцев приглашают на Корейский Новый год
«Денег нет»: суд обязал чиновников убрать свалки в северной части Волгограда
Разрабатывать проекты благоустройства Волгограда будет «ВЯЗ»
На дороги Сталинграда 2 февраля выйдет взвод девушек-регулировщиц
Не достался никому: астраханка зарезала мужа из ревности
В Волгограде двух бизнесменов через суд заставили вернуть 11,4 миллиона рублей налогов
Под Астраханью из-за коровы на дороге перевернулся «КАМАЗ»
В Волжском возле букмекерской конторы один клиент семь раз ударил ножом другого клиента
Волгоградцы активно распродают тюбинги и клюшки
Волгоградцев косят грипп типа В и риновирусы
В Волгограде бывший директор техникума и его зам торговали дипломами
Волгоградцам на жилье в селе дадут льготные кредиты
Волгоградец на китайском внедорожнике устроил двойную аварию
Волгоградцам, задолжавшим за воду и тепло, начали начислять пеню
Волгоградец в ходе драки откусил парню часть носа и уха
Зам по тылу вывез из части "Камаз" сухпайков
Банк УРАЛСИБ выдал 1,4 млрд рублей по ипотечной программе с господдержкой для семей с детьми
Астраханский студент попал в больницу с ожогами рук после удара током от батареи отопления
Власти Волгограда в суде оспаривают запрет сноса конюшен «Соснового бора»
В Волгограде мемориал «Лысая гора» очистят от мусора ко 2 февраля
Губернатор Волгоградской области вошел в состав президиума Госсовета
Волгоградцы не вернули банкам более 25 миллиардов кредита
Глава Камызякского района и мэр города Камызяк, попавшиеся на взятке и откатах, отделались штрафами
В Волгограде супругам-«черным риелторам» дали 13 лет колонии на двоих