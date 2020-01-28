На дороги Сталинграда 2 февраля выйдет взвод девушек-регулировщиц

28 Янв. 2020 2020-01-28T15:56:04+03:00

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В Волгограде есть множество традиций, связанных с памятью о войне. В день 77-й годовщины победы в Сталинградской битве 2 февраля 2020 года город-герой вновь получит право официально называться Сталинградом. Днем на Мамаевом кургане из орудий времен войны прогремит выстрел памяти, вечером на набережной - фейерверк. А еще на дороги города 2 февраля выйдет взвод девушек-регулировщиц в ретро-форме времен ВеликойОтечественной войны, которые давно стали визитной карточкой волгоградской полиции. Увидеть их можно будет в том числе на Мамаевом кургане и на Аллее Героев.

В канун праздника, 28 января, начальник регионального Главка МВД Александр Кравченко провел строевой смотр готовности. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ведомства, генерал-лейтенант отметил отличную выправку всех 40 девушек-регулировщиц. Все они знают необходимые команды, хотя во взводе за последний год появились новенькие.

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ИСТОЧНИК KP.RU