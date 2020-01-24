2020-01-24T16:47:36+03:00
Общество

Юрист прокомментировала ситуацию с отключением газа в квартире сироты в Волгограде

Заслуженный юрист РФ Светлана Казаченок считает, что правда на стороне чиновников и пострадавшей девушки
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Газ сироте подключили только после вмешательства СК России.Газ сироте подключили только после вмешательства СК России.Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА
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Больше месяца ушло на то, чтобы в квартире сироты Кристине Шарифовой из Волгограда появился газ. С декабря дома у молодой женщины и ее маленькой дочки не было не только газа, но и горячей воды, и отопления. Все из-за разногласий газовиков и чиновников. Проблему удалось решить после вмешательства руководителя СКР Александра Бастрыкина. Следователи возбудили уголовное дело. Попасть в такую же ситуацию могут и другие дети-сироты, которые получают жилье от государства. Юридический аспект этой истории прокомментировала «КП-Волгоград» доктор юридических наук, Заслуженный юрист РФ, член Общественной палаты РФ Светлана Казаченок.

- Молодой маме, имеющей статус сироты, предоставили квартиру по договору найма. Есть Постановление Правительства РФ от 28 июня 2013 г. №548 «Об утверждении типового договора найма жилого помещения для детей-сирот…». В нем четко указано, что наниматель обязан своевременно вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги. И поэтому именно с ним ресурсоснабжающая компания и должна заключать договор, - отмечает Светлана Казаченок.

Обращает внимание член Общественной палаты РФ и на моральный аспект этой истории:

- Газ в этой квартире был. Его отрезали, зная, что там проживает девушка с ребенком. И это совершенно недопустимо.

ИСТОЧНИК KP.RU

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