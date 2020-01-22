СК выяснит, по чьей вине в Волгограде сирота с маленьким ребенком получила жилье без газа и отопления

На днях на телевидении вышел сюжет про сироту с маленьким ребенком, замерзающих в новостройке Волгограда. Кристине Шарифовой повезло, что зрителем сюжета стал сам Александр Бастрыкин. Руководитель СК сразу же после просмотра программы дал поручение волгоградским следователям разобраться в ситуации, заложником которой стала волгоградка. Сотрудники в тот же день отправились к Кристине домой, а уже на следующий день возбудили уголовное дело по статье 238 УК РФ – оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Обыски с изъятием документов прошли и в компании «Газпром межрегионгаз Волгоград», и в управлении капитальным строительством. Эти две структуры не смогли договориться, кто же должен заполнить бумаги, чтобы молодая мама не мерзла в своей квартире.

С НОВОСЕЛЬЕМ

Кристина Шарифова воспитывалась в детском доме, ребенка родила в 15 лет. Девочке и так было не просто в этой жизни, а когда в 18 лет встал вопрос получения положенного по закону жилья от государства, оказалось, что сложности только начинаются. Своего жилья у нее не было, и право на квадратные метры она получила, когда стала совершеннолетней.

Ждать пришлось еще три года – квартиру удалось получить после вмешательства прокуратуры, которая буквально заставила комитет строительства предоставить ей жилье. Но вместо радости молодая женщина, на руках которой семилетняя дочка, испытала разочарование. В новом доме по улице 70-летия Победы в Кировском районе не было газа.

НА ЧЬЕЙ СТОРОНЕ ПРАВДА

Кристина Шарифова обратилась в абонентский отдел, чтобы заключить договор на поставку газа, но ей письменно отказали, ссылаясь, что девушка лишь наниматель жилье. И что в таком случае по договору социального найма предоставление коммунальных услуг возложено на управление капитального строительства. То есть чиновники должны были позаботиться о том, чтобы в квартире заработал бойлер.

Но госслужащие считают по-другому и кивают на нехороших ресурсников. И даже пожаловались на действия газовиков в прокуратуру и УФАС.

- ООО "Газпром межрегионгаз Волгоград" выборочно принимает решения о заключении (отказе в заключении) договора на поставку газа. Так, при рассмотрении заявлений других нанимателей, ресурсонабжающая организация заключила договоры на поставку газа с другими гражданами, проживающими в данном доме, - комментируют в комитете строительства.

Сотрудники ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград» вообще утверждают, что Кристина Шарифова с просьбой о поставке газа к ним не обращалась.

- В конце декабря к нам обратились 19 сирот, которым необходимо было решить вопрос с поставкой газа. Сейчас мы оформляем им документы. Никому из них не отказано. Хотя по закону договор оферты мы должны заключать с наймодателем. Но мы пошли навстречу этим жильцам, - говорят в компании.

«ДАТЬ ТЕПЛО ДО КОНЦА ДНЯ»

Кстати, чиновники Кристине все же решили помочь – нет, не заключили договор, а «помогают составить исковое заявление о понуждении ресурсоснабжающей организации заключить договор на поставку газа с целью защиты ее интересов в судебном порядке».

- Анализируя практику регионов по обеспечению газоснабжения квартир, предоставленных сиротам, установлено, что ООО "Газпром межрегионгаз" заключает договоры на поставку газа непосредственно с сиротами на территории всего Южного Федерального округа, - оправдываются чиновники.

Ну а «пока бояре дерутся», Кристина Шарифова с дочкой продолжает жить в холодной квартире. Правда, после огласки на всю страну решить вопрос теперь должны быстро. Следственный комитет настолько ускорил обе структуры, что нагреться батареи у Кристины должны уже сегодня.

- В целях скорейшего решения проблемы руководством регионального управления СК России инициировано проведение рабочих встреч с представителями этих двух структур для согласования вопроса о заключении необходимого договора до конца текущего дня, - рассказали «КП-Волгоград» в СУ СК по Волгорадской области.

И договор заключили: Управление капитального строительства с одной стороны и "Газпром межрегионгаз Волгоград с другой".

- Мне уже звонил мастер - он уже ждет у квартиры. Так что думаю к вечеру дома станет тепло и сможем с дочкой жить в комфортных условиях, - поделилась радостью с "КП-Волгоград" Кристина Шарифова.

Кстати, нежелание решить проблему мирным путем может иметь еще одно объяснение. Кристина за проживание в маневренном фонде задолжала за коммунальные услуги почти 50 тысяч рублей, из них 9 тысяч - за газ. Возможно, что газовики не хотели получить в качестве абонента хронического должника, а чиновники вешать на себя, а значит, и на бюджет, долги волгоградки.