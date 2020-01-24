Волгоградцы могут стать частью самого большого сердца на планете и войти в книгу рекордов

24 Янв. 2020 2020-01-24T15:16:53+03:00

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Совсем скоро День всех влюбленных. Есть много способов отметить этот праздник. Как сделать так, чтобы этот день вошел в историю? Волгоградским парам предлагают присоединиться к флешмобу и стать частью огромного сердца, составленного из фотографий влюбленных россиян. Самое большое в мире сердце из фотоснимков будут собирать в Москве, и окончательный результат обязательно сфотографируют и снимут на видео с квадрокоптера. Все это отправят в Книгу рекордов Гиннеса – до сих пор в ней такого рекорда зафиксировано не было.

Как стать частью этого большого дела? До 1 февраля загрузить фото со своей второй половинкой на сайт компании netPrint, сотрудники которой сами распечатают ваш снимок на фотобумаге для этой романтической инсталляции. А 14 февраля увидите результат - какое сердце получилось из ваших фотографий.

ИСТОЧНИК KP.RU