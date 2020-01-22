2020-01-22T13:50:43+03:00
Общество

Заплатят больше миллиона: изуродовавшим волгоградку пластическим хирургам не удалось уйти от наказания

По решению Волгоградского областного суда клиника «Ассоль» должна заплатить компенсацию женщине, которую изуродовали некомпетентные врачи
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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После ринопластики Ирина изменилась до неузнаваемости. Фото героя публикацииПосле ринопластики Ирина изменилась до неузнаваемости. Фото героя публикации
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Уже шестой год изуродованная врачом-коновалом волгоградка Ирина Н.* живет от операции к операции, а последние несколько месяцев сидит на больничном. Молодая и красивая женщина хотела исправить перегородку, которая мешала ей дышать, врач уговорил еще немного улучшить форму носа. Но лицо оказалось изуродовано, а жизнь полетела кувырком – муж ушел, Ирина осталась одна с маленькими детьми. Известная в Волгограде клиника «Ассоль» должна выплатить пациентке 1,2 миллиона рублей. И хотя медцентр подавал апелляцию, областной суд оставил решение без изменений – возместить ущерб, компенсировать моральный вред.

Экспертиза подтвердила, что медицинские услуги волгоградке были оказаны с грубыми нарушениями. А делал операцию врач отоларинголог, не имеющий квалификации пластического хирурга.

- Это привело к нерациональному выбору методик операций и неудовлетворительному результату лечения, - сообщила «КП-Волгоград» руководитель пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области Екатерина Вальковская.

Результат двух операций. Последствия необратимы. Фото героя публикации

Результат двух операций. Последствия необратимы. Фото героя публикации

Против желания пациентки врач стесал ей спинку носа. После пластики нос у Ирины стал ассиметричным, а его кончик сильно загнулся вверх. Одна ноздря меньше другой, а по бокам выпирают хрящи.

По решению суда, которое уже вступило в силу, клиника должна выплатить 200 тысяч компенсации морального вреда, чуть более 400 тысяч штрафа и 9394 рубля неустойки. Должны медики возместить волгоградке и 594 тысячи рублей убытков. В эту сумму входят и те деньги, которые Ирина заплатила клинике изначально, и стоимость повторных операций. Взялись исправить ошибку волгоградского врача-коновала в Санкт-Петербурге.

- На днях Ирине сделали еще одну операцию по восстановлению костей и мягких тканей носа. Результатом она довольна. Но до конца этой истории еще далеко. Сумма, которую она отсудила у клиники, уже не покроет всех расходов, - рассказала корреспонденту «КП-Волгоград» директор Центра правовой защиты населения Светлана Воробьева.

Женщина уже заплатила более 600 тысяч рублей за исправление ошибок волгоградских врачей. И это только начало. Тем временем получить деньги по решению суда будет весьма проблематично. В Арбитражном суде идет процесс банкротства этой самой клиники. Пока судебное заседание отложено в связи с тем, что стороны принимают меры для заключения мирового соглашения.

- Другая моя клиентка отсудила компенсацию у этой же клиники еще в 2018 году. Дело находится на исполнении у судебных приставов. Но пока ни копейки денег взыскать с них не удалось, - отмечает юрист.

Сама Ирина пытается вернуться к нормальной жизни и советует всем, кто соберется когда-нибудь лечь под нож, не забывать о том, что «пластику» порой могут делать коновалы.

*Имя героя публикации изменено.

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Ирина в то время была в декрете со вторым ребенком. Но деньги на операцию нашла. Через полтора месяца сняли гипс. Женщина посмотрела в зеркало, увидела себя и ужаснулась: «На лице торчали две дырки и нос как пятачок» (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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