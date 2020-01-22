Заплатят больше миллиона: изуродовавшим волгоградку пластическим хирургам не удалось уйти от наказания

Уже шестой год изуродованная врачом-коновалом волгоградка Ирина Н.* живет от операции к операции, а последние несколько месяцев сидит на больничном. Молодая и красивая женщина хотела исправить перегородку, которая мешала ей дышать, врач уговорил еще немного улучшить форму носа. Но лицо оказалось изуродовано, а жизнь полетела кувырком – муж ушел, Ирина осталась одна с маленькими детьми. Известная в Волгограде клиника «Ассоль» должна выплатить пациентке 1,2 миллиона рублей. И хотя медцентр подавал апелляцию, областной суд оставил решение без изменений – возместить ущерб, компенсировать моральный вред.

Экспертиза подтвердила, что медицинские услуги волгоградке были оказаны с грубыми нарушениями. А делал операцию врач отоларинголог, не имеющий квалификации пластического хирурга.

- Это привело к нерациональному выбору методик операций и неудовлетворительному результату лечения, - сообщила «КП-Волгоград» руководитель пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области Екатерина Вальковская.

Результат двух операций. Последствия необратимы. Фото героя публикации

Против желания пациентки врач стесал ей спинку носа. После пластики нос у Ирины стал ассиметричным, а его кончик сильно загнулся вверх. Одна ноздря меньше другой, а по бокам выпирают хрящи.

По решению суда, которое уже вступило в силу, клиника должна выплатить 200 тысяч компенсации морального вреда, чуть более 400 тысяч штрафа и 9394 рубля неустойки. Должны медики возместить волгоградке и 594 тысячи рублей убытков. В эту сумму входят и те деньги, которые Ирина заплатила клинике изначально, и стоимость повторных операций. Взялись исправить ошибку волгоградского врача-коновала в Санкт-Петербурге.

- На днях Ирине сделали еще одну операцию по восстановлению костей и мягких тканей носа. Результатом она довольна. Но до конца этой истории еще далеко. Сумма, которую она отсудила у клиники, уже не покроет всех расходов, - рассказала корреспонденту «КП-Волгоград» директор Центра правовой защиты населения Светлана Воробьева.

Женщина уже заплатила более 600 тысяч рублей за исправление ошибок волгоградских врачей. И это только начало. Тем временем получить деньги по решению суда будет весьма проблематично. В Арбитражном суде идет процесс банкротства этой самой клиники. Пока судебное заседание отложено в связи с тем, что стороны принимают меры для заключения мирового соглашения.

- Другая моя клиентка отсудила компенсацию у этой же клиники еще в 2018 году. Дело находится на исполнении у судебных приставов. Но пока ни копейки денег взыскать с них не удалось, - отмечает юрист.

Сама Ирина пытается вернуться к нормальной жизни и советует всем, кто соберется когда-нибудь лечь под нож, не забывать о том, что «пластику» порой могут делать коновалы.

*Имя героя публикации изменено.

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Ирина в то время была в декрете со вторым ребенком. Но деньги на операцию нашла. Через полтора месяца сняли гипс. Женщина посмотрела в зеркало, увидела себя и ужаснулась: «На лице торчали две дырки и нос как пятачок» (подробности).