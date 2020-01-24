2020-01-24T13:05:02+03:00
Общество

Волгоградцам покажут «Жизнь блокадного Ленинграда»

Интерактивная площадка откроется 26 января 2020 в музее «Россия - моя история»
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Фрагмент панно с копиями дневника Тани Савичевой.Фрагмент панно с копиями дневника Тани Савичевой.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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872 страшных дня продлилась страшная блокада Ленинграда - с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. 76-летнюю годовщину полного освобождения города на Неве в Волгограде отметят памятным митингом. А мультимедийный музей «Россия – моя история» приглашает волгоградцев на интерактивную площадку «Жизнь блокадного Ленинграда». Здесь покажут хлебный паек, фотографии, рисунки и письма тех, кто пережил все ужасы тех дней. И в лектории 28 января в 15.00 обо всем расскажет живая свидетельница блокады Хельви Латту.

Как рассказали «КП-Волгоград» в интерактивном парке, показывать историю блокадного Ленинграда будут на светодиодном экране на улице и в холле вплоть до 1 февраля. А в одном из залов, посвященных Великой Отечественной войне, будут крутить короткометражки. Работает интерактивный музей 26 января с 10 до 18 часов (вход до 17.15). Записаться на встречу с Хельви Латту можно по телефону (8442) 97-91-81.

Также в день памяти, 27 января, в 10.50 часов в областной библиотеке для молодежи (ул. Череповецкая, 1) прочитают лекцию о блокадном Ленинграде. Вход свободный.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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