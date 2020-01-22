Молодежный центр в Волгограде ушел с молотка за копейки

22 Янв. 2020 2020-01-22T14:45:10+03:00

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Очередная городская легенда Волгограда ушла с молотка за копейки. В свое время в расположенном в центре города Доме молодежи, позже Молодежном центре, кипела жизнь. Уже в постсоветское время здесь размещались офисы и первый городе ночной клуб «Корона». Вот уже более десяти лет здание пустует и разрушается. Его не раз пытались продать на торгах. И вот в январе 2020-го нежилое помещение площадью 2817 квадратных метров в высотке за торговым центром «Европа Сити Молл» ушло с молотка всего за 11 миллионов и одну тысячу рублей. То есть всего по 3905 рублей за квадратный метр. Выкупило его волгоградское ООО «Статус», которое предложило цену чуть выше, чем два конкурента.

Как сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на документы, помимо части самого здания, покупателю досталось право аренды земельного участка площадью более половины гектара, расположенного на улице Чуйкова, 65. Ушла недвижимость с молотка почти в пять раз дешевле первоначально заявленной цены. В ноябре за помещения на берегу Волги просили более 48 миллионов рублей.

Продавали здание в рамках дела о банкротстве ООО «Клон», часть которого принадлежала Анне Михеевой – матери беглого экс-депутата Госдумы Олега Михеева, который находится в розыске по делу о мошенничестве. Напомним, этой же компании принадлежала и гостиница «Октябрьская», которую за 55 миллионов купила московская бизнеследи Наталья Казачкова. На продажу выставлен еще один объект недвижимости этой фирмы – часть здания в научном городке по соседству с областной ФНС.

ИСТОЧНИК KP.RU