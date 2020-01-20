Тренировать дубль волгоградского «Ротора» будет чемпион Украины

20 Янв. 2020 2020-01-20T16:30:56+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 20 января, из отпуска вышли и футболисты волгоградского дубля - «Ротор-2». Напомним, что прямо перед Новым годом - 26 декабря 2019-го - главный наставник «молодежки» Олег Веретенников покинул клуб и ушел помощником к Леониду Слуцкому в казанский «Рубин». Дубль внезапно остался без наставника. И пока замену ему не нашли. Потому тренировать команду будет Виталий Абрамов, который пришел в «Ротор-2» в июне прошлого года к Веременникову на место уволенного тогда Валерия Бурлаченко. Кто не знает, Абрамов в свое время выступал за донецкий «Шахтер» и был чемпионом Украины. С 1996 по 1999 он играл за волгоградский "Ротор" и даже входил в тренерский штаб сине-голубых в сезоне 2014/2015. Так что Волгоград для него - почти родной город.

- Игроки «Ротора-2» уже прошли углубленное медицинское обследование и с сегодняшнего дня приступили к тренировкам. Уже в эти выходные дублёры стартуют в турнире «Сталинградская битва». А с 21 февраля начнется их первый учебно-тренировочный сбор, который пройдет в Абрау-Дюрсо, - сообщают в пресс-службе волгоградского клуба.

ИСТОЧНИК KP.RU