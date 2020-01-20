2020-01-20T16:30:56+03:00
Спорт

Тренировать дубль волгоградского «Ротора» будет чемпион Украины

Место Олега Веретенникова на посту главного тренера «молодежки» занял Виталий Абрамов
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Фото СК "Ротор".Фото СК "Ротор".
Изменить размер текста:

Сегодня, 20 января, из отпуска вышли и футболисты волгоградского дубля - «Ротор-2». Напомним, что прямо перед Новым годом - 26 декабря 2019-го - главный наставник «молодежки» Олег Веретенников покинул клуб и ушел помощником к Леониду Слуцкому в казанский «Рубин». Дубль внезапно остался без наставника. И пока замену ему не нашли. Потому тренировать команду будет Виталий Абрамов, который пришел в «Ротор-2» в июне прошлого года к Веременникову на место уволенного тогда Валерия Бурлаченко. Кто не знает, Абрамов в свое время выступал за донецкий «Шахтер» и был чемпионом Украины. С 1996 по 1999 он играл за волгоградский "Ротор" и даже входил в тренерский штаб сине-голубых в сезоне 2014/2015. Так что Волгоград для него - почти родной город.

- Игроки «Ротора-2» уже прошли углубленное медицинское обследование и с сегодняшнего дня приступили к тренировкам. Уже в эти выходные дублёры стартуют в турнире «Сталинградская битва». А с 21 февраля начнется их первый учебно-тренировочный сбор, который пройдет в Абрау-Дюрсо, - сообщают в пресс-службе волгоградского клуба.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
За торговлю наркотиками в Волгограде томичу грозит 20 лет колонии
На Крещение в прорубь окунулись 3,5 тысячи волжан
Зарезала, ограбила и сожгла: за убийство астраханку отправили в колонию на 12 лет
В Волгоградском планетарии будут показывать фильмы в формате 5К
В Астрахани все школы закрыли на карантин по гриппу
Тренировать дубль волгоградского «Ротора» будет чемпион Украины
В Волгограде нашли самую необычную вакансию в России
В Волжском семеро студентов колледжа получили реальные сроки за распространение наркотиков
Прокуратура Волгограда заблокировала сайты, где торговали дипломами
В Волгограде дирекцию пивзавода будут судить за спрятанные 145 миллионов рублей
В Волгограде два школьника забили мужчину до смерти палкой за отказ дать прикурить
Под Астраханью подросток пошел на новую кражу после беседы в полиции по поводу предыдущей
Волгоградец через суд доказал право на звание «Ветеран труда»
Волгоградцам предлагают стать волонтерами на ультрамарафоне
Многодетных волгоградцев стало больше
На Крещение астраханец устроил дебош возле купели и подрался с казаками
В Астрахани арестовали партию браконьерского сома весом 16 тонн
«Ротор» начал новый год с поражения и лишился трех игроков
В 2020-м в Волгоградской области обновят 1300 гектаров леса
В Астраханской области отравились алкоголем 425 человек
Уснула за рулем: на юге Волгограда автоледи на иномарке улетела в кювет
В Волжском за 660 миллионов рублей отремонтируют восемь дорог и одну построят новую
За год в перинатальном центре Волгограда появились на свет 52 двойни