Олег Веретенников ушел из «Ротора»

СЕГОДНЯ 13:24 2019-12-26T15:31:01+03:00

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Волгоградский «Ротор» продолжает сотрясать: вслед за главным тренером основной команды Игорем Меньщиковым уволился и наставник молодежной команды Олег Веретенников. Сегодня, 26 декабря, пресс-службы СК «Ротор» объявила о том, что тренер «Ротор-2» написал заявление об увольнении по собственному желанию.

- Случившееся стало для клуба неожиданностью, но мы уважаем решение Олега Веретенникова, благодарим за проделанную работу и желаем успехов на тренерском поприще, - гласит сообщение на клубном сайте.

Напомним, в этом сезоне «Ротор-2» не показал достойных результатов в ПФЛ. За всю осень команда лишь дважды выиграла и сыграла две ничьи, при этом потерпела 12 поражений. Итог нерадостный - сейчас команда находится на предпоследнем месте в турнирной таблице, набрав всего 8 очков (для сравнения, у лидера ПФЛ «Динамо-Брянск» 39 очков). Возможно, что именно это и повлияло на решение Олега Веретенникова уйти с тренерского поста. Но по слухам, волгоградцу просто предложили другое место работы - наш земляк Леонид Слуцкий, говорят, позвал его к себе в помощники в ФК "Рубин", контракт с которым тренер подписал 19 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU