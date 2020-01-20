2020-01-20T10:01:50+03:00
Общество

Многодетных волгоградцев стало больше

В Волгоградской области проживает 29,5 тысяч семей, где воспитываю трех и более детей
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Многодетных стало на 3 процента больше.Многодетных стало на 3 процента больше.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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На начало 2020 года в Волгоградской области проживают 29 тысяч 557 многодетных семей, в которых воспитываются 99 048 детей. Причем за последний год таких родителей в нашем регионе стало на 3,3% больше. Пополнили ряды многодетных 957семей. А общее число растущих в больших семьях детей стало на 3451 ребенка больше.

В целом же на сегодняшний день в Волгоградской области смертность превышает рождаемость.С каждым годом нас становится меньше. И согласно прогнозу социально-экономического развития на ближайшие три года, в дальнейшем демографическая яма будет лишь расти. Поэтому президент в своем послании пообещал увеличить меры поддержки для семей с детьми.

Как рассказали «КП-Волгоград» в обладминистрации, сейчас в регионе действуют два десятка разных видов выплат для родителей. Многодетные получают ежемесячное пособие, ежеквартальные выплаты, а когда третьему (или последующему) ребенку исполнится три года - родительский капитал в размере 72,1 тысячи рублей. Все это при условии, что доход на каждого члена семьи не превышает полутора прожиточных минимумов. Кроме того, многодетным полагается компенсация на оплату коммунальных услуг и освобождение от транспортного налога.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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