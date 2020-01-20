Многодетных волгоградцев стало больше
На начало 2020 года в Волгоградской области проживают 29 тысяч 557 многодетных семей, в которых воспитываются 99 048 детей. Причем за последний год таких родителей в нашем регионе стало на 3,3% больше. Пополнили ряды многодетных 957семей. А общее число растущих в больших семьях детей стало на 3451 ребенка больше.
В целом же на сегодняшний день в Волгоградской области смертность превышает рождаемость.С каждым годом нас становится меньше. И согласно прогнозу социально-экономического развития на ближайшие три года, в дальнейшем демографическая яма будет лишь расти. Поэтому президент в своем послании пообещал увеличить меры поддержки для семей с детьми.
Как рассказали «КП-Волгоград» в обладминистрации, сейчас в регионе действуют два десятка разных видов выплат для родителей. Многодетные получают ежемесячное пособие, ежеквартальные выплаты, а когда третьему (или последующему) ребенку исполнится три года - родительский капитал в размере 72,1 тысячи рублей. Все это при условии, что доход на каждого члена семьи не превышает полутора прожиточных минимумов. Кроме того, многодетным полагается компенсация на оплату коммунальных услуг и освобождение от транспортного налога.
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ИСТОЧНИК KP.RU