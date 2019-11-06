Рождаемость в Волгоградской области продолжит падать

Власти Волгоградской области опубликовали прогноз социальной-экономического развития региона на ближайшие три года. И этот прогноз по многим фронтам далеко не радужный. Так, естественная убыль населения продолжится – уровень смертности превышает рождаемость. Так что демографическая яма в 2020-2022 годах продолжит расти, а волгоградцев будет становиться все меньше.

Как сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на документ, среднегодовая численность населения области составила 2 миллиона 514 тысяч 400 человек. В 2018-м нас стало на 13,8 тысячи человек меньше.

Родилось в регионе за год 23,6 тысячи младенцев - на 6,3% меньше, чем в 2017 году. А умерло на 1% больше, чем годом ранее, - 33,6 тысячи волгоградцев. Сохраняется печальная тенденция и в этом году, такой же будет и в ближайшем будущем.

- На динамику рождаемости окажет влияние изменение возрастной структуры населения в связи с демографическими показателями 1990-х годов, - говорится в документе.

Проще говоря, рожать сейчас самое время тому малочисленному поколению, которое родилось в смутное время после распада Советского Союза, дефолта 1998 года. Так что на беби-бум рассчитывать не стоит. Власти готовятся к тому, что численность населения продолжит падать. Ведь волгоградцы не только вымирают, но и продолжают из региона уезжать на поиски лучшей жизни. Все из-за отвратительной «экономической ситуации, состояния систем образования и здравоохранения», а также из-за условий труда, климата, экологии и невозможности обзавестись собственным жильем.

- В ближайшей перспективе в Волгоградской области сохранится миграционная убыль населения, происходящие миграционные процессы не покроют естественную убыль населения, однако темпы ее будут сокращаться, - прогнозируют чиновники.

По мрачным прогнозам в следующем году уедут из Волгограда 6 тысяч человек, по «радужным» миграционная убыль составит 5,4 тысячи жителей.