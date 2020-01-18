2020-01-18T15:08:11+03:00
Происшествия

В Волжском мошенник навязывал пенсионерам неизвестные лекарства

Волгоградские росгвардейцы задержали обидчика пенсионерки.
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Молодой человек навязчиво предлагал бабушкам неизвестные лекарства.Молодой человек навязчиво предлагал бабушкам неизвестные лекарства.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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Перепуганная 85-летняя бабушка бросилась за помощью к сотрудникам вневедомственной охраны, когда те были на маршруте патрулирования на улице Дружбы в городе Волжском. Женщина рассказала, что какой-то парень набросился на нее в подъезде дома. Сначала просил денег, но получил отпор. А после начал навязчиво предлагать купить у него какие-то неизвестные лекарства. Волгоградские Росгвардейцы отправились не место происшествия и вскоре обнаружили похожего по описанию молодого человека в соседнем подъезде. Его задержали и передали полиции.

- Стражи правопорядка оградили пожилую женщину от навязчивых действий мошенника, пытавшегося противоправным способом распространить продукцию неустановленного производителя, и задержали неработающего ранее судимого за грабеж 25-летнего жителя Волгограда. Ведется расследование, - сообщили «КП-Волгоград» в Росгвардии.

В тот же день в полицию пришли две жительницы Волгограда и Волжского, которые отдали мошенникам почти 600 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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