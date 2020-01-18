2020-01-18T10:31:08+03:00
Происшествия

В Волгограде стоматолог перечислила мошенникам 310 тысяч за криптовалюту

А 80-летняя волжанка сняла порчу за 275 тысяч рублей
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Женщины лишились более полумиллиона рублей. Фото: Татьяна РАСЮКЖенщины лишились более полумиллиона рублей. Фото: Татьяна РАСЮК
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Сколько не предупреждают волгоградцев о разных способах мошенничества, день за днем на уловки аферистов попадаются все новые и новые жертвы. Зачастую от излишней доверчивости страдают пожилые люди. Попадают и «продвинутые». Так, в Волгограде 54-летняя врач-стоматолог решила заработать на криптовалюте. Виртуальные деньги купила через интернет. Отдала 310 тысяч рублей. А когда женщина решила покончить с брокерской деятельностью и попыталась вернуть свои средства, контакты продавцов криптовалюты оказались недоступными. Пришлось идти за помощью к полицейским.

Еще одной жертвой за прошедшие сутки 17 января стала 80-летняя жительница Волжского. Как рассказали «КП-Волгоград» в региональном главке МВД России, две мошенницы подошли к пенсионерке накануне на улице. Они сообщили бабушке, что на нее навели порчу. Мало того, проклятие сыграет роковую роль в судьбе ее сына. Для ритуала снятия порчи попросили принести деньги. После обряда попросили не вскрывать пакет какое-то время. Позже пенсионерка обнаружила в нем вместо 275 тысяч рублей нарезанные газеты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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