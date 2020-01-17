200 тысяч нарушений ПДД должны поймать фотоловушки на волгоградских дорогах в 2020 году

17 Янв. 2020 2020-01-17T19:31:53+03:00

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На сайте Госзакупок появился лот «Оказание услуг по предоставлению информации с аппаратно-программных комплексов фотовидеофиксации нарушений транспортными средствами ПДД РФ на автомобильных дорогах Волгоградской области». Проще говоря, это план - сколько нарушений должны зафиксировать передвижные камеры на волгоградских дорогах в 2020 году. Согласно документации, область рассчитывает получить от оператора не менее 200 тысяч зафиксированных на фото фактов нарушений ПДД на территории региона. Отметим, что речь идет не о стационарных камерах, а о передвижных!

Для сравнения, в 2019-м план на 4 месяца составлял 99 тысяч фотофиксаций (по есть примерно по 25 тысяч нарушений ежемесячно). План на этот год - 16,6 тысяч нарушений в месяц.

Заказчиком выступает комитет по регулированию контрактной системы в сфере закупок Волгоградской области. И выделяет из бюджета региона компании, которая будет обслуживать камеры на волгоградских дорогах, 41 миллион рублей!

За эти деньги фирма-победитель аукциона должны будет устанавливать «фотоловушки», следить за их сохранностью и правильной работой, соответственно и обслуживать их. За каждое фото обслуживающая компания будет получать примерно по 205 рублей.

При этом требования к снимкам выдвигают высокие: на фото должны быть четко различимы марку и модель транспортного средства, а также его госзнак. Вероятность ошибки должна составлять не более 5%. При этом комплексы должны уметь считывать даже двустрочные номерные знаки. Контракт с победителем заключат на год - до 31 декабря 2020-го. Список, где будут размещаться «фотоловушки» прилагается (и утвержден протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги»). Всего в этом списке 92 места дислокации на всей территории Волгоградской области. Работать эти комплексы должны ежедневно по 10 часов.

Обращаем внимание, что вся информация с передвижного комплекса автоматически передается в информационную систему ГИБДД, и места дислокации согласованы с этим ведомством.

НА ЗАМЕТКУ

Где в Волгограде и Волжском поставят передвижные камеры видеофиксации в 2020-м:

- Ворошиловский р-он. ул. Рабоче-Крестьянская - ул. Огарева

- Дзержинский р-он, 3-я продольная магистраль, участок автомобильной дороги в границах от ул. Неждановой до пересечения с ул. Ангарская

- Дзержинский р-он, 3-я продольная магистраль, участок автомобильной дороги в границах от ул. Ангарская до пересечения с ул. Землячки

- Ворошиловский р-он, 3-я продольная магистраль участок автомобильной дороги в границах от пересечения с ул. Землячки до пересечения с ул. Ангарская

- Дзержинский р-он, 3-я продольная магистраль, участок автомобильной дороги в границах от пересечения с ул. Ангарская до пересечения с ул. Неждановой

- Дзержинский р-он, ул. Продольная ул. Фонтанная

- Дзержинский р-он, ул. Краснополянская - ул. Домостроителей

- Центральный р-он, пр. им. В.И. Ленина-ул. Пражская

- Центральный р-он, пр. им. Рокоссовского - ул. им. Ткачева

- Тракторозаводской р-он, ул. им. Шурухина, д.86

- Кировский р-он, ул. 64 Армии - ул. Вельботная

- Красноармейский р-он, ул. Лазоревая, 127 «А»

- Красноармейский р-он, ул. 40 лет ВЛКСМ, д.100

- Красноармейский р-он, пр. Героев Сталинграда - ул. Фадеева

- Красноармейский р-он, пр. Героев Сталинграда-ул. Арсеньева

- Краснооктябрьский р-он, пр. Металлургов-ул. Таращанцев

- Советский р-он, ул. Электролесовская - ул. Краснопресненская

- Волжский, ул. Пушкина, д. 79

- Волжский, ул. Космонавтов, д. 16 «И»

- Волжский, Автодорога № 6, д.59

ИСТОЧНИК KP.RU