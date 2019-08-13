2019-08-13T14:37:45+03:00
Общество

99 тысяч нарушений ПДД должны зафиксировать видеоловушки на волгоградских дорогах

Именно столько штрафов до конца 2019 года должна собрать компания, которая будет эксплуатировать передвижные видеофиксаторы
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Ежемесячно передвижные видеокамеры должны фиксировать около 25 тысяч нарушений на дорогах - такой план им поставили.Ежемесячно передвижные видеокамеры должны фиксировать около 25 тысяч нарушений на дорогах - такой план им поставили.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
Изменить размер текста:

На сайте госзакупок появился интересной лот на «Оказание услуг по эксплуатации передвижных и мобильных комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД на территории Волгоградской области». Стоимость контракта - 9,2 миллиона рублей. О чем идет речь? Все просто: это план по сбору штрафов с видеоловушек, установленных на волгоградских дорогах. И собрать эту сумму компания, которая выиграет конкурс, должна до конца этого года. А, если учесть, что передать оборудование (42 передвижных видеофиксатора и две системы «Паркон») компании-победителю планируют только в конце августа, то получается, что эти миллионы должны собрать за 4 месяца. То есть примерно по 2,3 миллиона в месяц.

Согласно документации, представленной на том же сайте, исполнитель контракта должен будет зафиксировать не менее 98 936 фактов нарушения правил дорожного движения. То есть примерно по 24,7 тысячи нарушений в месяц.

В указаниях даже сказано, какие штрафы надо собрать: за превышение установленной скорости, за нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона, за непредоставление преимущества в движении маршрутному транспортному средству или транспортному средству с включенными специальными световыми и звуковыми сигналами, а также за нарушения правил остановки или стоянки транспортных средств.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Главное не останавливаться: в Волгограде пройдет танцевальный фестиваль
После ссоры с женой астраханца ищут в Волге под Новым мостом
УК наказали на 125 тысяч за квартиру, затопленную канализацией
С острова Сарпинский вывезли 22 тонны мусора
В Волгограде мясокомбинат все-таки накажут за крахмал, сою и камедь в колбасе
Шесть волгоградцев подхватили от клещей болезнь Лайма, семь - лихорадку
В Волгограде мостят тротуар по Казахской напротив медицинского колледжа
Волгоградца оштрафовали за рекламу наркотиков на фасаде здания
Под Астраханью двух братьев сбила иномарка: один школьник при смерти
Пьяная астраханка села без прав порулить на чужой машине и погибла в аварии
Умная «зебра»: волгоградцы увидят сигнал светофора, не поднимая головы
Астраханец похитил своего партнера по бизнесу, вывез его в лес и закопал
За сутки трое детей из Волгограда пострадали в ДТП
В Волгограде коммунальщиков накажут за «холодную» горячую воду
Волгоградец украл три шубы за триста тысяч рублей
В Астрахани загадочные иконы отправили в поликлинику на рентген
Астраханского пенсионера нашли в бассейне с пробитой головой
В Волгоградской области за счет фруктов и овощей снизилась инфляция