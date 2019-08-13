99 тысяч нарушений ПДД должны зафиксировать видеоловушки на волгоградских дорогах

СЕГОДНЯ 14:37 2019-08-13T14:37:45+03:00

Изменить размер текста: A A

На сайте госзакупок появился интересной лот на «Оказание услуг по эксплуатации передвижных и мобильных комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД на территории Волгоградской области». Стоимость контракта - 9,2 миллиона рублей. О чем идет речь? Все просто: это план по сбору штрафов с видеоловушек, установленных на волгоградских дорогах. И собрать эту сумму компания, которая выиграет конкурс, должна до конца этого года. А, если учесть, что передать оборудование (42 передвижных видеофиксатора и две системы «Паркон») компании-победителю планируют только в конце августа, то получается, что эти миллионы должны собрать за 4 месяца. То есть примерно по 2,3 миллиона в месяц.

Согласно документации, представленной на том же сайте, исполнитель контракта должен будет зафиксировать не менее 98 936 фактов нарушения правил дорожного движения. То есть примерно по 24,7 тысячи нарушений в месяц.

В указаниях даже сказано, какие штрафы надо собрать: за превышение установленной скорости, за нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона, за непредоставление преимущества в движении маршрутному транспортному средству или транспортному средству с включенными специальными световыми и звуковыми сигналами, а также за нарушения правил остановки или стоянки транспортных средств.

ИСТОЧНИК KP.RU