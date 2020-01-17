В Волгограде с начала года «Центр отлова» поймал 40 собак

17 Янв. 2020 2020-01-17T16:01:14+03:00

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Жалобы на агрессивные стаи собак можно увидеть практически во всех волгоградских пабликах. Животные обитают возле школ, детских садов, во дворах, на детских площадка. Особенно их много в частном секторе. По предварительным данным сейчас в Волгограде бродят около 22 тысяч бездомных животных. И не все из них добрые и пушистые.

- С начала года «Центр отлова и озеленения» поймал около 40 собак, в том числе из Центрального района, - сообщили «КП-Волгоград» в мэрии Волгограда.

Если животные не агрессивные, их стерилизуют, ставят бирку на ухо и отправляют обратно в город.

Но 40 особей - капля в море на весь город. Многие из тех, кто звонит в службу отлова, ее сотрудников так и не дожидаются. Заявке присваивают номер, берут в работу и пропадают на веки вечные. Причем повторные звонки не помогают. Но бригады, по словам чиновников, выезжают каждую ночь. И сталкиваются сразу с несколькими проблемами. По закону служба работает только ночью, и многие заявители не отвечают на звонки.Сами собаки мигрируют в пределах ареала и их может не оказаться в указанном месте.

Страдают от агрессии не только люди, но и другие животные. Под рождество дикая стая растерзала любимого обитателя зоосада Свято-Духова монастыря Кроша. В клетку к косуле ворвалось с десяток псов. Сторожу с трудом удалось разогнать животных, но питомец был уже мертв.

Решать проблему надо. При таком количестве бездомных животных – как можно скорее. Те меры, которые принимаются, пока не эффективны. Их нужно дополнять.

ИСТОЧНИК KP.RU