В Волгограде с начала года «Центр отлова» поймал 40 собак
Жалобы на агрессивные стаи собак можно увидеть практически во всех волгоградских пабликах. Животные обитают возле школ, детских садов, во дворах, на детских площадка. Особенно их много в частном секторе. По предварительным данным сейчас в Волгограде бродят около 22 тысяч бездомных животных. И не все из них добрые и пушистые.
- С начала года «Центр отлова и озеленения» поймал около 40 собак, в том числе из Центрального района, - сообщили «КП-Волгоград» в мэрии Волгограда.
Если животные не агрессивные, их стерилизуют, ставят бирку на ухо и отправляют обратно в город.
Но 40 особей - капля в море на весь город. Многие из тех, кто звонит в службу отлова, ее сотрудников так и не дожидаются. Заявке присваивают номер, берут в работу и пропадают на веки вечные. Причем повторные звонки не помогают. Но бригады, по словам чиновников, выезжают каждую ночь. И сталкиваются сразу с несколькими проблемами. По закону служба работает только ночью, и многие заявители не отвечают на звонки.Сами собаки мигрируют в пределах ареала и их может не оказаться в указанном месте.
Страдают от агрессии не только люди, но и другие животные. Под рождество дикая стая растерзала любимого обитателя зоосада Свято-Духова монастыря Кроша. В клетку к косуле ворвалось с десяток псов. Сторожу с трудом удалось разогнать животных, но питомец был уже мертв.
Решать проблему надо. При таком количестве бездомных животных – как можно скорее. Те меры, которые принимаются, пока не эффективны. Их нужно дополнять.
ИСТОЧНИК KP.RU