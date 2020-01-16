Стая собак растерзала косулю в зоосаду Свято-Духова монастыря

16 Янв. 2020 2020-01-16T14:53:38+03:00

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Стаи бродячих собак стали настоящей бедой для всех районов в Волгограде. К сожалению, не все из них мирно спят на солнышке или у теплотрассы. Есть и агрессивные животные, которые не дают пройти и детям и взрослым. Накануне Рождества на территории зоосада Свято-Духова монастыря животные растерзали косулю, к которой смогли пробраться в клетку.

Эта стая обитает в районе монастыря уже давно. Но в январе стала особенно настойчива. Несколько раз проникала на территорию, и каждый раз сторожам удавалось ее выгнать.

- В этот день прибежало около 10-12 животных, шли друг за другом, как стая волков во главе с вожаком. Бросались на клетку, в том числе и на ту, где был Крош. Он стал метаться по клетке, видимо, нечаянно открыл засов, псы ворвались внутрь и набросились на животных, - рассказали «КП-Волгоград» в Свято-Духовом монастыре.

На помощь всеобщему любимцу бросился сторож. У послушника в руках была только швабра. Он отогнал свору, те снова попытались прорваться. Противостояние длилось несколько минут, на помощь мужчине пришел очевидец и вместе они прогнали животных. Но косуля погибла, отбиться от стаи Крош не смог.

В администрацию Центрального района поступило заявление на отлов стаи.

Напомним, косуля в монастыре появилась под рождество 2013 года. Животное нашли охотники в Кумылженском районе – малыш попал в заячью петлю. Люди детеныша пригрели, кормили из соски парным молоком, но когда малыш подрос, решили отдать туда, где о нем позаботятся лучше. В монастыре олененок стал всеобщим любимцем, назвали его Крошем.

ИСТОЧНИК KP.RU