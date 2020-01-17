Дети вернулись за парты после проверки школ на взрывные устройства

17 Янв. 2020 2020-01-17T12:15:03+03:00

Каждый раз к месту ЧП приезжают все оперативные службы. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Всего письма с угрозами пришли в четыре учебных заведения

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Утром 17 января учебный процесс в четырех школах Волгограда пришлось неожиданно прервать. На рабочую почту пришли письма с угрозами, в которых сообщалось, что в здании может находиться взрывное устройство. Об это директора тут же сообщили в полицию. На место выехали представители оперативных служб. Учителя вывели детей на улицу на время проверки. Учащихся младших классов разметили в детских садах и социальных учреждениях.

После тщательной проверки здания силовики сделали вывод: бомбы в здании нет и это была очередная ложная угроза.

- Все учебные заведения вернулись к штатному режиму работы, - сообщили «КП-Волгоград» в администрации Волгоградской области.

Напомним, это не первое подобное происшествие. Весь прошлый год такие письма периодически приходили в больницы, школы, администрации и торговые центры. К счастью, ни разу угрозы не были реальными. Но каждый раз оперативные службы выезжали на место ЧП и проверяли здания.

ИСТОЧНИК KP.RU