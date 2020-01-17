В Волгограде снова «заминировали» школы

Казалось бы, массовые рассылки лжетеррористов остались в прошлом 2019 году. Но шутники, из-за которых отменяют занятия, срывается работа и оперативные службы трудятся в усиленном режиме, снова проявили себя. Утром 17 января на электронную почту пришли письма в четыре образовательных учреждения, среди которых школы №95,№102, №33, гимназия №5. Везде сообщения о возможных взрывных устройствах в зданиях.

- Руководители школ в соответствии с инструкцией передали информацию в экстренные службы. Учащиеся под присмотром работников образовательных учреждений оперативно покинули здания. При этом педагоги контролируют, чтобы на улицу ученики выходили в верхней одежде. Учащиеся начальной школы переводятся в соседние детские сады и другие социальные учреждения. В настоящее время сотрудники специализированных служб проводят необходимые мероприятия, - прокомментировали ситуацию в мэрии.

Силовики и кинологи с собаками проводят обследование зданий. К счастью, никаких опасных предметов и веществ пока не обнаружили.

Возможно, сообщений будет больше, просто не все с утра проверяют электронную почту, на которую и приходят угрозы. Так что работы оперативным службам предстоит много.

Напомним, в прошлом году по стране почти во всех крупных городах «шутники» сообщали о взрывных устройствах. В Волгограде это повторялось много раз.