2020-01-12T10:56:32+03:00
Спорт

Волгоградец Олег Веретенников официально стал тренером ФК «Рубин»

Футболист будет помогать еще одному нашему именитому земляку - Леониду Слуцкому
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото с сайта ФК "Рубин".Фото с сайта ФК "Рубин".
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Слухи о том, что любимчик волгоградцев - звезда «Ротора» Олег Веретенников уедет из Волгограда в Казань тренировать ФК «Рубин», ходили давно. Сегодня, 12 января в казанском футбольном клубе эту информацию подтвердили официально: в тренерский штаб вошел 50-летний волгоградский наставник.

Напомним, что ранее ФК «Рубин» назначил главным тренером еще одного именитого волгоградского футболиста - Леонида Слуцкого. Именно он и позвал себе в помощники Веретенникова, который в последний год, можно сказать, «прозябал» в дубле «Ротора». Особых результатом с «молодежкой» он так и не добился, завершив осеннюю часть сезона 2019-2020 в ПФЛ на предпоследнем месте турнирной таблицы.

Отметим, что братьев Березуцких, на который рассчитывал Слуцкий в казанском тренерском штабе не будет. Так что Веретенников станет им отличной заменой.

Напомним, что у Олега Веретенникова богатый опыт с тренерской деятельности: он работал главным тренером в «Роторе», «Луче-Энергии» (Владивосток), «молодежке» «Оренбурга», затем ассистентом Роберта Евдокимова в казахстанском «Тоболе», потом вернулся в Волгоград, но особых результатов в качестве наставника у нас так и не добился. Возможно, работа со Слуцким создаст уникальный волгоградский тандем тренеров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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