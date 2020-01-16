Детские пособия по 10 тысяч: кто и как может получить

16 Янв. 2020 2020-01-16T17:32:22+03:00

Мамы могут получать по 10 тысяч в месяц, когда ребенку исполнится полтора года. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В ПФР разъяснили, на сколько увеличили материнский капитал, как его обналичить, кому в Волгоградской области положены выплаты на детей, кто и как их может получить

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После Послания президента многие волгоградцы обсуждают увеличение детских пособий и обещанные 616 тысяч рублей материнского капитала. В Волгоградском отделении Пенсионного фонда России разъяснили, как сейчас выплачивают материнский капитал, кому положены десятитысячные детские пособия, кому будут платить до достижения ребенком трех лет и как получить выплаты в 2020 году.

С 1 января 2020 года материнский капитал увеличили до 466 тысяч 617 рублей. Проиндексировали на 3% и неиспользованную часть капитала семьям, которые получали его раньше.

Также волгоградки теперь могут получать по 10 тысяч 123 рубля в месяц «детских». Право на ежемесячную выплату из материнского капитала имеют семьи, в которых второй ребенок родился или был усыновлен начиная с 1 января 2018 года. Второе условие – доход в семье на каждого за последний год не превышает два прожиточных минимума в регионе, в денежном выражении сейчас «потолок» - это 21 588 рублей на человека. И третье новшество - с 2020 года получать выплаты более десяти тысяч в месяц родители смогут до тех пор, пока ребенку не исполнится три года (было до полутора лет).

- Ежемесячная выплата назначается на срок до достижения ребенком возраста одного года. После владельцу сертификата необходимо подать новое заявление, а по достижении двух лет - еще одно, - пояснили «КП-Волгоград» в региональном пенсионном фонде. – Перечень необходимых документов размещен на сайте ПФР.

Что касается выплат, о которых говорил президент в своем послании, то подробности о них появятся позже, когда на местах получат необходимые регламенты и нормативно-правовые акты. Пока их нет.

ИСТОЧНИК KP.RU