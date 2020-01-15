По следам Послания Президента: что делают в Волгоградской области, чтобы поднять рождаемость

15 января Президент Владимир Путин обратился с ежегодным Посланием Федеральному Собранию. Темы поднимались самые разные и острые, в том числе и для жителей Волгоградской области.

РОЖАТЬ НУЖНО И МОЖНО БОЛЬШЕ

Глава государства начал с важного – демографии. За последние годы повысить рождаемость удалось, но сегодня она снова под угрозой. Семьи все реже решаются на второго и третьего ребенка. Президент даже сравнил уровень рождаемости сегодня с уровнем 43 года и 90-х.

Сегодня прозвучало много, очень много хороших новостей для родителей, как состоявшихся, так и будущих. Например, платить маткапитал будут уже за первого малыша, это почти 466 тысяч рублей, за второго выплаты вырастут на 150 тысяч рублей и достигнут 616 тысяч. Также Путин пообещал, что школьников до 4 класса будут кормить бесплатно. Все это коснется и Волгоградской области. Сегодня в нашем регионе существует 20 видов мер поддержки для семей.

- В Волгоградской области защита материнства и детства входит в число приоритетных направлений региональной политики. В 2019 году по инициативе губернатора начал действовать новый, расширенный, соцпакет — решение основано на запросах и обращениях родителей, - комментируют «КП-Волгоград» пресс-службе областной администрации.

Картина демографии в Волгоградской области. Фото: Волгоградстат.

Цифры по федеральной поддержке: 5465 семей получили единовременное пособие при рождении ребенка в размере 17479 рублей, ежемесячное пособие по уходу за первым и последующими детьми от 3277 рублей до 6554 рублей выплатили на 14110 малышей. За первого ребенка ежемесячные выплаты получили 9141 семей – по 9569 рублей. Региональных мер тоже очень много. Например, 3158 семьям перечислили родкапитал по 70000 рублей. Обещанные 50000 рублей получили 2724 роженицы в возрасте до 24 лет. Решившиеся на второго ребенка в 2019 году 1259 волгоградских семей ощутили пополнение бюджета на 50000 рублей. И еще ряд льгот.

Вроде все условия: рожайте! Но на практике все немного иначе. Из соцопроса Финансового университета при Правительстве РФ: только 9% молодых пар из Волгограда планируют детей в 2020 году, в Волжском – 10%. В 2018-ом в области, согласно Волгоградстату, родилось 23,6 тысячи младенцев, что на 6,3% меньше, чем в 2017-ом. За десятилетие число жителей упало: в 2008 году насчитывалось 2623,1 млн человек, а в 2019-ом - 2507,5 млн. Десять лет назад на каждую тысячу рождалось 11,2 человека, а в 2018 уже 9,4.

Статистика лишь доказывает – прирост населения, несмотря на все старания, не очень-то спешит вверх. И есть объяснение, которое также озвучил Владимир Путин: рожать «просят» немногочисленное поколение 90-ых. Даже хорошие деньги – не железный аргумент, просто рожениц стало меньше.

БОЛЬШЕ БЮДЖЕТНЫХ МЕСТ В ВУЗАХ

Сферу образования также ждут перемены к лучшему. Родители могут не переживать, что пока их дети вырастут, вузы будут исключительно платными. Наоборот, бюджетных мест станет больше, как и целевых. Но для последних с условием: кто получает целевое направление, например, из районной больницы, будет обязан отработать за упрощенное поступление.

Особый акцент Президент сделал на то, что стране нужны врачи. Много хороших специалистов. В Волгоградской области эти две темы хорошо отражены в работе Волгоградского государственного медицинского университета.

- По программам целевого набора продолжают обучение свыше тысячи будущих врачей, из них 302 приступили к обучению в этом году. Также в 2016 году регион стал первым в стране, где внедрена практика целевой подготовки специалистов со средним медицинским образованием - обучение проводится за счет средств областного бюджета, - говорят в областной администрации по этому поводу.

Да и вообще большая часть мест в медвузах и колледжах будут целевыми. По принципу «где родился там и пригодился». Зачем? Чтобы реализовывать программу «Земский доктор» и сделать медицину в селах более доступной и качественной. В 2019 году более 150 врачей и фельдшеров предпочли работать в районах области.

ОРИЕНТАЦИЯ НА ПАЦИЕНТА

Логично, что воспитав поколение медиков, и медицина должна стать лучше. Но не только на врачах держится система. Кто не раздражался, по две недели ожидая запись к терапевту и еще столько же к узкому специалисту? Глава государства озаботился и этим вопросом: все должно быть максимально удобным и быстрым. Так считает и губернатор Андрей Бочаров, который распорядился создать «единую основу пациент-ориентированной системы здравоохранения».

Особое внимание уделяется онкологии: создается единая система профилактики, в Волгограде строится лечебно-диагностический корпус европейского уровня,

- До 2021 года в Волгоградской области будет открыто 14 центров амбулаторной онкологической помощи на базе действующих поликлиник, которые станут основой для 13 медицинских округов с единым координатором на базе онкоцентра. Каждое подразделение будет капитально отремонтировано, оснащено современным диагностическим оборудованием, - говорят в областной администрации.

На контроле и экстренная медпомощь, в том числе организация «четырех региональных опорных центров экстренной и высокотехнологичной медицинской помощи». В селах появятся ФАПы - до 2024 года более сотни.

30 МИЛЛИАРДОВ НА ЭКОЛОГИЮ

Там, где плохая экология, страдает все: и здоровье, и рождаемость. Президент обозначил важные момент – это загрязнение воздуха и свалки. Ни того, ни другого быть не должно. Что касается нашей области, то «мусорная проблема» решается. Пусть не так быстро, как хотелось бы жителям, но как говорят – тише едешь, дальше будешь.

- Сегодня все образующиеся в регионе коммунальные отходы размещаются и обрабатываются только на специализированных площадках в соответствии с утвержденной территориальной схемой. Ликвидированы гигантские многолетние свалки в Урюпинске, Кировском районе Волгограда, в Среднеахтубинском районе. В ближайшие пять лет такие же мероприятия планируется провести еще более чем на 150 объектах накопленного экологического ущерба, - отчитываются власти.

Современные технологии помогают минимизировать вред природе, ими и пользуются многие предприятия: ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка», ОАО «Волжский абразивный завод», АО «Себряковцемент» и ООО «Концессии водоснабжения».

- Всего до конца 2022 года ведущие промышленные предприятия Волгоградской области планируют реализовать проекты по внедрению природосберегающих наилучших доступных технологий на общую сумму порядка 30 миллиардов рублей, - резюмировали в областной администрации.