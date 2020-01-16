2020-01-16T13:45:25+03:00
Общество

В Роспотребнадзоре наказали тех, кто отравил в Волжском 17 школьников

Нарушения санитарии нашли и в столовой, где питались дети, и в пиццерии
Наталья ГЛАЗУНОВА
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В пиццерии нашли массу нарушений, так что ее закрыли. Пока что временно.В пиццерии нашли массу нарушений, так что ее закрыли. Пока что временно.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Массовое отравление, да еще и детей - дело нешуточное. Поэтому, когда в больницу Волжского стали один за одним поступать подростки-спортмены, сотрудники надзорных ведомств забили тревогу и проверили все места, где питались школьники. Напомним, ЧП случилось 8 января: 17 детей с симптомами бактериальной кишечной инфекции привезли на «скорой» в больницу. Сегодня, 16 января, в региональном Роспотребнадзоре отчитались: нарушителей нашли и наказали.

- Выявлено, что дети приехали в Волжский на тренировочные сборы. Проживали они в туристическом комплексе «Ахтуба». Там же и питались. Но в тот вечер ребята заказывали пиццу в компании ООО «ПРОФИДО». В ходе проверки нарушения санитарно-эпидемиологических требований нашли, как в пиццерии, так и в туркомплексе. Эти юрлица уже оштрафованы. Кроме того, в связи с многочисленными нарушениями санитарно-эпидемиологических требований при приготовлении пищи в пиццерии, ее работу временно приостановили, - сообщают «КП-Волгоград» в региональном Роспотребнадзоре.

К счастью, детворе вовремя оказали медицинскую помощь, так что никто сильно не пострадал. Заболевание протекало в легкой форме и уже 9 января всех выписали из стационара.

ИСТОЧНИК KP.RU

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