Из-за массового отравления юных спортсменов в Волжском закрыли пиццерию

В новогодние праздники в городе Волжском в больницу из-за массового отравления попали 17 юных спортсменов из Москвы. Ребята 18 – 20 лет приехали в Волгоградскую область на сборы. На Рождество они почувствовали себя плохо, была тошнота, рвота - все признаки пищевого отравления. Под подозрение попала пиццерия на Энгельса, 1, где они заказали сразу десять пицц. Дело передали в Роспотребнадзор. Заведение «Додо Пицца» закрыли до выяснения обстоятельств.

- Вызов в скорую помощь поступил 7 января. Сначала с признаками отравления в областную инфекционную больницу № 2 были госпитализированы шесть человек. После в расположение спортивной команды выехали главный инфекционист и эпидемиолог облздрава. Было принято решение направить на дополнительное обследование еще 11 человек, - рассказали «КП-Волгоград» в облздраве.

Уже 10 января всех отравившихся спортсменов выписали из больницы. А вот «Додо Пицца» до сих пор не работает.

- Все симптомы говорили о пищевом отравлении. По данному происшествию была оперативно собрана комиссия из СЭС. В нашей пиццерии проходила проверка длительностью два дня, в ходе которой были изъяты продукты для проверки на вредоносные бактерии. Комиссия, которая закрывала нас, не смогла предоставить никаких доказательств о том, что в пиццерии найдены нарушения. Единственный ответ, нами полученный - «До выяснения обстоятельств», - комментирует ситуацию директор компании «Додо Пицца» в Волгоградской области Василий Шмагель.

В пиццерии говорят, что им нечего скрывать, а спортсмены на Рождество ели не только пиццу и не только в их заведении.

- В день отравления питались и в других местах, в том числе, в гостинице, где проживали. В тот же день, когда команда заказала пиццы, мы получили более 200 заказов на доставку и в ресторан, и никто не испытывал подобных симптомов, - комментирует директор.

Из-за массового отравления спортсменов в Волжском закрыли пиццерию.

Комментарий регионального управления Роспотребнадзора корреспонденту «КП-Волгоград» оперативно получить не удалось.