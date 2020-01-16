Волгоградская область поделится уникальными материалами с федеральным архивным Центром о войне

16 Янв. 2020 2020-01-16T13:13:19+03:00

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Волгоградская область поделится с федеральным архивным центром своими уникальными исследованиями и документами, которые долгие годы собирали в регионе о Сталинградской битве. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров уже поручил подчиненным проработать этот вопрос.

Напомним, что вчера, 15 января, в своем Послании к Федеральному собранию Владимир Путин поручил создать в России самый полный комплекс архивных документов, кино- и фотоматериалов по Второй мировой войне. В Волгоградской области еще в 2015-м был создан подобный Центр - по изучению Сталинградской битвы. Создан он был по инициативе фронтовика, участника войны, Почетного гражданина Волгоградской области Максима Матвеевича Загорулько. За эти годы уже собрано немало уникальных данных и документов. Эти материалы и будут переданы в федеральный Центр.

Об этом сегодня, 16 января говорил Бочаров на встрече с ветеранами. А также о подготовке региона к празднованию 77-й годовщины Сталинградской Победы. Заверил, что к этой дате запланированы не только торжественные мероприятия, но и адресная поддержка ветеранов, и работы по ремонту памятных мест и захоронений. Продолжается и работа по подготовке Волгограда к 75-летию Великой Победы. 9 мая 2020-го наш город-герой станет одним из центров празднования.

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ИСТОЧНИК KP.RU