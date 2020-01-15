2020-01-15T15:52:28+03:00
Общество

Борис Усик: «Не подсчитывается пролитая кровь. Сносят памятники. Так перекройте нефть»

Заместитель руководителя Центра по изучению Сталинградской битвы в Волгограде о Послании президента
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Борис Усик более 20 лет руководил музеем "Сталинградская битва".Борис Усик более 20 лет руководил музеем "Сталинградская битва".Фото: Игорь ЕМЕЛЬЯНОВ
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«Мы обязаны защитить правду о Победе. Наглому вранью мы должны противопоставить правду. В России будет создан крупнейший документальный архив документов о Второй Мировой войне», - заявил в Послании Федеральному Собранию президент России Владимир Путин. В Волгоградской области об этом говорят уже давно. А заместитель руководителя Центра по изучению Сталинградской битвы в Волгограде Борис Усик считает, что помимо правды наглому вранью нужно противопоставить еще и экономические санкции.

- Думаю,что нам нужно намного усилить работу по изъятию из закрытых архивов малоизвестных документов, которые показывают истинную правду войны, иногда тяжелую. Я четыре года работаю в центре по изучению Сталинградской битвы. Ни один иностранный турист, журналист, писатель, которые к нам приезжают и с которыми мы встречаемся на разных конференциях и диспутах, не знает о том, что мы издали документальный сборник о зверствах фашистских оккупантов и их пособников на нашей земле. В книге приведены все документально подтвержденные факты, что они делали. Когда приезжал посол Румынии, начал возмущаться, что ему не оказаны почести. А ему хочется на обелиске почему-то написать, что это памятник «славным сынам Румынии, с честью выполнившим свой долг». И мы ему посылаем выдержки из этой документальной книги, они начинают прыгать до потолка и возмущаться, что этого быть не может и мы это придумали. То есть мы должны архивные документы не только касающиеся освобождения Освенцима, но и прочие обнародовать. По большому счету мы за освобождение Польши потеряли как нигде и никогда - 640 тысяч наших солдат и офицеров отдали свои жизни, - рассказал «КП-Волгоград» Борис Усик.

По мнению историка, Россия не может показать себя так, как должна бы показывать.

- У нас было хорошее мероприятие - генеральная прокуратура провела конференцию по материалам Нюрнбергского процесса. Но, к сожалению, материалы этой конференции до иностранцев не дошли. Распространение их только для участников было, - приводит пример экс-директор музея-панорамы «Сталинградская битва».

Ученый считает, что наша страна должна работать с опережением, публиковать документы и факты «по всем юбилеям, по всем датам, по всем освобождениям, по бандеровцам, по всему-всему».

- Если брать Волгоград, у нас в двух вузах есть исторические факультеты. Но за последние 10 лет ни одного исторического исследования на выходе нет, ни одной книги, ни одного сборника. Почему? Да потому что им главное напечататься в иностранном журнале, - отмечает Борис Григорьевич. - Не подсчитывается наша пролитая кровь. Сносят памятники. Так перекройте нефть! А то та же Польша живет себе нормально и поливает нас грязью. Мы должны показать себя не только военным государством, но и государством, способным вводить экономические санкции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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