В краеведческом музее откроют сувенирную лавку

16 Янв. 2020 2020-01-16T12:37:32+03:00

Приобрести книги, сувениры и бижутерию можно будет с 17 января 2020 года

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В пятницу, 17 января 2020, в Волгоградском областном краеведческом музее появится вторая сувенирная лавка. Первая расположена в здании на проспекте Ленина, 5а. Вторая будет неподалеку - в угловом здании музея. В музейной лавке можно будет купить книги, изделия ручной работы, значки, бижутерию и прочие интересные не только туристам, но и местным жителям сувениры. На открытии устроят небольшое путешествие в прошлое - презентацию старинных французских вееров, духов и дамских штучек, элитного чая, фарфора и интерьерных аксессуаров. Также покупатели смогут посмотреть каталог французской моды начала двадцатого века и поучаствовать в беспроигрышной лотерее. Начало презентации – 17 января 2020 в 12.00.

- Интерьер новой лавки создал художник музея Сергей Левин. Он стилизован под царицынский магазин Торгового дома «Я.В. Губанов и сыновья» начала прошлого века, - рассказали «КП-Волгоград» в краеведческом музее.

Когда музей освоит выставочные залы в здании пожарной каланчи, сувенирную лавку откроют и там.

ИСТОЧНИК KP.RU