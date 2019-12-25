Пожарную каланчу откроют для посещений после Нового года

В год своего 105-летнего юбилея Волгоградский областной краеведческий музей с надеждой смотрит в будущее. «Комитет культуры иначе стал смотреть на музейное дело. Если так дальше пойдет, то мы перестанем быть транзитным участком, поток туристов возрастет», - заявил на пресс-конференции журналистам директор музея Анатолий Мальченко. А также рассказал, при каких условиях можно будет завершить реставрацию царицынской пожарной каланчи и когда отремонтируют здание Центрального универмага.

КАЛАНЧА ГОТОВА НА ДВЕ ТРЕТИ

К 31 декабря 2019 года здание царицынской пожарной части будет отреставрировано на две трети. Строители должны завершить работы и вымыть после себя помещения к Новому году. А потом все зависает в состоянии неопределенности. Строители уйдут до тех пор, пока не освободятся кабинеты, занятые сейчас аппаратом главного федерального инспектора по Волгоградской области.

- Ему уже отремонтировали другие помещения, но когда он съедет, непонятно, - отмечает Анатолий Мальченко. - Зато сразу после Нового года мы сможем открыть для посещений смотровую площадку на каланче.

Сейчас внутри пожарной каланчи ремонт завершен на две трети. Фото: ВОКМ

В новом здании планируют открыть зал периодических выставок, куда будут привозить экспонаты из разных музеев страны. Сейчас у краеведческого музея нет такой возможности из-за недостатка выставочных площадей. Переедут в каланчу коллекции золота сарматов и другие выставки, которые требуют не только очень бережного отношения, но и особой охраны, современных витрин. Разместится в новых помещениях и библиотека – ее откроют для широкого доступа, и пресс-центр комитета культуры. А залы, которые они сейчас занимают, отдадут под расширение экспозиций. Места краеведческому музею действительно не хватает.

- У нас почти 170 тысяч экспонатов, а показываем мы в течение года лишь 10 – 12% из них, - отмечает Мальченко.

Внутри каланчи уже готовы многие помещения. Фото: ВОКМ

ЦУМ ОТКРОЮТ «ПРИ НАШЕЙ ЖИЗНИ»

В каланче для выставочных залов будет около 2000 квадратных метров. Еще больше возможностей может предоставить здание бывшего Центрального универмага – около полутора тысяч «квадратов» на каждом этаже. Но перспективы его ремонта еще более туманны.

- Есть такие слова, которые заменяют нам цифры - при нашей жизни, - шутит директор музея, говоря о сроках, когда помещения ЦУМа будут готовы принять выставочные экспонаты. – Губернатор задал нам жесткие сроки, но сама задача по реанимированию здания Центрального универмага очень сложна.

Здание 1938 года, его бомбили в войну, перестраивали после, несколько лет оно стоит без отопления и потихоньку рушится.

- Сейчас отапливаются 4-й и 5-й этажи, подвал, где находится музей «Память» обогревают при помощи электричества. Проект на вторую часть находится на госэкспертизе, так что примерно через 2,5 месяца мы сможем отапливать здание полностью. С фасада на улице Островского падали кирпичи, провели противоаварийные работы. Требуют серьезного ремонта кровля, фундамент, перекрытия, - перечисляет директор краеведческого музея.

Сейчас три этажа ЦУМа все еще не отапливаются.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

МОНГОЛИЯ ГОТОВА СПОНСИРОВАТЬ МУЗЕЙ В САРАЙ-БЕРКЕ

Не так давно в Волгоград приезжали высокие гости из Монголии. Они заинтересованы в том, чтобы в Сарай-Берке прошли большие археологические раскопки и появился музей посвященный периоду Золотой Орды. Буквально неделю назад краеведческий музей подписал соглашение об этом.

- Они готовы вместе с нами подготовить документы, чтобы эта территория перешла в юрисдикцию ЮНЕСКО (как объект всемирного наследия). Проект тоже готовы профинансировать. Там потребуется дорога, коммуникации, вода, здание, раскопки на большой территории, - отмечает Мальченко.

По словам директора музея, есть несколько опорных точек, которые краеведческий музей собирается развивать, среди них и Царицынская сторожевая линия, которая отметит юбилей в 2020 году. Для жителей и гостей Волгограда готовят 11 новых выставок. Но пока главная задача – довести до ума объекты массового посещения.

Анатолий Мальченко рассказал о перспективах краеведческого музея и планах на будущее.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

РЕМОНТ ГУННСКОГО КОТЛА и ОБНОВЛЕНИЕ ЭКСПОЗИЦИЙ

Но мечтает директор музея не только о новых площадях, но и о реставрации новых экспонатов. В следующем году музей приступит к восстановлению жемчужины своей коллекции - гуннского котла бронзового литья весом под сто килограммов и около 90 сантиметров в диаметре. На сегодняшний день он самый большой в мире. Деньги на его реставрацию – около миллиона рублей - приходится собирать всем миром, ящик для пожертвований стоит при входе в музей.

Музей уже закупает новые витрины, в следующем году планируют отремонтировать и полностью обновить экспозицию в зале археологии. Ждет ремонт и другие залы.

- Снаружи музей похорошел к ЧМ-2018, скоро и внутри будет не стыдно показать, - считает Анатолий Мальченко.