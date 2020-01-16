2020-01-16T12:10:46+03:00
Общество

В Астрахани продавали зараженную щучью икру

В астраханской икре щуки нашли опасный для человека золотистый стафилококк
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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В Астрахани продавали зараженную щучью икру.В Астрахани продавали зараженную щучью икру.Фото: Дарья ИСАЕВА
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Опасную бактерию обнаружили микробиологи Россельхознадзора в щучьей икре, которую продавали в одном из торговых павильонов Астрахани. Довольно дорогой деликатес оказался заражен золотистым стафилококком – у человека эти бактерии вызывают тяжелые пищевые отравления.

- Опасных для человека бактерий Staphylococcus aureus выявили в щучьей икре в ходе лабораторных испытаний в Астраханском филиале ФГБУ «Ростовский референтный центр Россельхознадзора», - рассказали «КП-Волгоград» в ведомстве.

Как отмечают специалисты, золотистый стафилококк - один из самых распространенных и опасных для человека штаммов стафилококка. Эта бактерия может поразить любого в не зависимости от пола и возраста, особенно в случае снижения иммунитета или на фоне других заболеваний. Золотистый стафилококк может стать причиной пищевого отравления, болезней горла и даже гнойной ангины, также может привести к синдрому общей интоксикации организма и токсическому шоку.

А волгоградцам продавали в магазинах икру без лосося и масло без молока.

ИСТОЧНИК KP.RU

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