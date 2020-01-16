2020-01-16T10:51:27+03:00
Общество

Волгоградцам продавали в магазинах икру без лосося и масло без молока

Фальшивую продукцию изымут из продажи
Наталья ГЛАЗУНОВА
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На баночке написано - высший сорт икры лососевой, а внутри - сплошная химия.На баночке написано - высший сорт икры лососевой, а внутри - сплошная химия.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Инспекторы Управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям обнаружили в волгоградском магазине лососевую икру, которая явно походила на подделку, хотя на этикетке было написано «икра лососевая зернистая горбуша сорт первый ГОСТ 18173-2004». Образцы отправили на анализ в испытательный центр ФГБУ «Ростовский референтный центр» и там специалисты подтвердили, что в икре нет ничего натурального.

«ДНК горбуши не обнаружена (как и ДНК нерки, и ДНК кеты)», - гласят выводы экспертов.

Информацию о выявленной подделке направили в региональное управление Россельхознадзора для принятия решения в отношении данной продукции и ее производителя.

Почти одновременно на полках волгоградских магазинов обнаружили и поддельное сливочное масло. Волгоградцам продавали масло «Крестьянское», на упаковке было отмечено, что это высший сорт ГОСТ 32261-2013 (производство Московская область). Но, как показало исследование, в масле содержатся растительные жиры, а это является нарушением. Теперь решают, какие меры будут применять к нерадивому производителю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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