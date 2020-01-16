Елена Исинбаева будет работать над поправками в конституцию РФ

16 Янв. 2020 2020-01-16T09:01:37+03:00

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15 января точно войдет в историю нашей страны. В послании к Федеральному собранию президент не только огромный подарок всем родителям (настоящим и будущим), он также объявил о том, что пришло время скорректировать конституцию, которую принимали почти тридцать лет назад. Многие статьи надо менять или вносить в них уточнения. Сделать это предстоит специальной рабочей группе. Ее состав уже определили в нее вошли 74 человека. Это чиновники, спортсмены, политики, педагоги, медики, общественники, аграрии, ученые. В этом списке и есть любимое и знакомое всем волгоградцам имя – Елена Исинбаева. Олимпийская чемпионка будет участвовать в историческом событии.

Сама Елена по этому поводу пока не высказывалась. Спортсменка последние дни провела в Швейцарии, где состоялись Юношеские Зимние Олимпийские Игры. Такого поворота событий она вряд ли ожидала. Но зная, как волгоградка переживает за то, что творится в стране, чемпионка вряд ли откажется от такой чести.

Кстати, в своем послании Владимир Путин просил чиновников привести в порядок учреждения дополнительного образования. На это Елена Исинбаева жаловалась президенту осенью прошлого года. Спортивная школа, где занимается гимнастикой ее дочь, давно требует ремонта. После обращения чиновники засуетились и занялись проблемным зданием.

ИСТОЧНИК KP.RU