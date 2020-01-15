На Крещение у волгоградских купелей будут дежурить 700 спасателей

15 Янв. 2020 2020-01-15T16:29:02+03:00

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В Воскресенье, 19 января, православные будут отмечать большой праздник - «Крещения Господня». Многие, даже не сильно верующие, в этот день стремятся окунуться в проруби. И, чтобы волгоградцы не ныряли в реку без раздумья, на территории Волгоградской области откроют 75 купелей (восемь из них - в Волгограде). Все эти места уже обследованы, оборудованы всем необходимым, а за безопасностью ныряющих будут следить сотрудники МЧС, экстренных служб, добровольцы, медики и представители других заинтересованных ведомств. Как сообщают в ГУ МЧС по региону, в этот день за безопасностью волгоградцев у купелей будут следить более 700 спасателей. Также в организованных местах будет дежурить свыше 200 единицы техники, в числе которых спасательные подразделения ГКУ «Аварийно-спасательная служба Волгоградской области», МКУ «Служба спасения Волгограда», спасатели Краснослободского филиала ЮРПСО и областной организации ВОСВОД, госинспекторы ГИМС МЧС России по Волгоградской области в пределах своей компетенции.

Но все равно волгоградцев настоятельно просят: при погружении в холодную воду не рисковать, не допускать необдуманных поступков, быть внимательным к себе и окружающим людям, так как возможны сердечные приступы, мышечные судороги, общее переохлаждение и так далее.

ИСТОЧНИК KP.RU