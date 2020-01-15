В Волгограде снесут летнюю террасу ресторана «Фасоль» на набережной

15 Янв. 2020 2020-01-15T11:41:01+03:00

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Банкетный зал ресторана «Фасоль» стоял на верхней террасе набережной много лет. Место известное и престижное. Среди посетителей в основном обеспеченные люди. Особенно много говорили о нем после убийства в августе 2011 году Владимира Кадина. Криминального авторитета застрелили, когда он отдыха в кругу друзей и окружении охранников за одним из столиков. Но количество посетителей сильно от этого не изменилось. За эти годы терраса вполне вписалась в окружающий пейзаж: и зимний и летний. О том, что строение летнее и находится здесь в холодное время года незаконно, многие и не подозревали – простые горожане точно. Но в конце декабря 2019 года чиновники неожиданно для посетителей постановили конструкцию снести.

Рабочие разбирают внутренние помещения.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

- 27 декабря 2019 года районная комиссия по демонтажу незаконно установленных объектов признала данную конструкцию самовольно установленной и подлежащей сносу, - сообщили в мэрии. - Срок действия договора на размещение сезонного объекта на ул. им. Чуйкова истек 1 ноября 2019 года.

Хозяину дали пять рабочих дней, чтобы разобрать помещение площадью 146 квадратных метров. В последний момент владелец приступил к работам. Разбирают крышу, внутренние помещения, инженерные коммуникации. Помещения "Фасоли" в доме продолжают свою работу.

Через несколько дней здесь будет пустое место.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Сам ресторан был одним из самых престижных. Появился в 2005 году на Чуйкова, 19 и до 2015 года им владела Елена Зубкова, потом бизнес несколько лет принадлежал Людмиле Черковской. В последнее время учредителем числится Мадонна Гизоевна Пазухина с уставным капиталом в 10 тысяч рублей.

Волгоградцы не подозревали о незаконности летнего кафе.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

ИСТОЧНИК KP.RU