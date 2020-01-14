2020-01-14T11:35:04+03:00
Происшествия

Машину и лодку нашли, а сам пропал: под Астраханью ищут таинственно исчезнувшего рыбака

Мужчина ушел из дома в канун нового года
Юлия Данильченко
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Фото: ГКУ Волгоспас по Астраханской области.Фото: ГКУ Волгоспас по Астраханской области.
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Водолазы поисковой группы «Волгоспас» из Астрахани вот уже две недели ищут бесследно пропавшего 37-летнего жителя области. 29 декабря перед новым годом он решил порыбачить в районе поселка Кири-Кили на реке Кривая Болда. Собрал нужный инвентарь, сел за руль и уехал. Больше его никто не видел.

Рыбака искали всеми силами, но безуспешно. После письма СК по Астраханской области повторные поиски мужчины возобновили с новой силой.

- После проведенной оперативной проверки, в районе поселка у берега реки Кривая Болда была обнаружена лодка вышеуказанного гражданина, а на противоположном берегу его автомобиль. До настоящего времени его местонахождение не установлено. Поиски продолжаются, - рассказали «КП-Волгоград» в ГКУ «Волгоспас».

Кстати, это далеко не единственный случай пропажи рыбаков в Астраханской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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