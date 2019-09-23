В Астрахани пропал второй рыбак за неделю

СЕГОДНЯ 13:19 2019-09-23T13:19:03+03:00

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Астраханская область славится своей рыбалкой, но, к сожалению, без ЧП не обходится ни один сезон. Только за прошедшую неделю в регионе пропали два рыбака. Ушли за рыбкой, и не вернулись. Одного из них - жителя села Зеленга Астраханской области, почти неделю искали водолазы. Мужчина ушел на реку Бушма порыбачить еще 16 сентября и пропал. Позже его лодку пустой обнаружили у берега. А 19-го сентября нашли и тело утопшего. Нашли его в шести километрах ниже по течению. Правоохранители проводят проверку по данному факту.

Не успели спасатели ГКУ «Волгоспас» выдохнуть, как новое ЧП. Им сообщили, что пропал еще один рыбак, на этот раз в Астрахани. 21 сентября 68-летний мужчина отправился на набережную Советского района и больше его никто не видел.

- Сейчас поиски ведутся в акватории реки Волги в районе улицы 2-ой Набережной Советского района. По предварительным данным, мужчина на лодке отправился на реку в районе улицы Александрова. Лодку впоследствии нашли утопленной в указанном месте. А вот рыбака еще не нашли, - уточняют «КП-Волгоград» в спасательном ведомстве.

На месте работают сотрудники полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU