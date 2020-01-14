Пропавшего до Нового года волгоградца нашли в больнице, где он умер

14 Янв. 2020 2020-01-14T11:02:57+03:00

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26 декабря 58-летний Алексей Кузьменко из Волгограда попал в больницу №25, а на следующий день пропал. Родственники не могли найти его больше двух недель. Они разместили посты в соцсетях с информацией, что волгоградец отказался от госпитализации, позже его видели недалеко от медучреждения.

«Комсомолка» узнала о дальнейшей судьбе потерявшегося мужчины: на следующий день после отказа от лечения в больничном комплексе, 27 декабря, Алексей попал в больницу №5. Откуда и при каких обстоятельствах его туда привезли - пока неясно. Диагноз оказался серьезный. Близкие признались, что мужчина вел нездоровый образ жизни, что и могло повлиять на его запущенное состояние. К сожалению, несмотря на все усилия врачей, спасти его не удалось: 1 января Кузьменко скончался. Все это время родственники ничего не знали о его местонахождении и случившейся трагедии.

ИСТОЧНИК KP.RU