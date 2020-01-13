Отказался от госпитализации: 58-летний волгоградец ушел из больницы и пропал

13 Янв. 2020 2020-01-13T09:30:31+03:00

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«Кузьменко Алексей 26 декабря попал в больницу с серьезным диагнозом, но отказался от госпитализации. Последний раз его видели 27 числа в районе гаражей у больницы №25» - сигнал о помощи в соцсетях опубликовали родственники 58-летнего волгоградца, которого по сей день так и не удалось найти.

Как рассказала «КП-Волгоград» гражданская супруга Марина, мужчина страдал от гангрены. В день его исчезновения соседи вызвали «скорую» и сообщили, что тому плохо. Медики увезли пациента в больницу, откуда он самостоятельно ушел и больше на связь не выходил.

- Мы написали заявление в полицию. Прошло две недели, пока Алексея не нашли, информации о его местонахождении нет, - говорит Марина. – Очень просим всех, кто его видел, помочь в поиске.

Известно, что Алексей Кузьменко нигде не работал, у него трое детей и все обеспокоены этой ситуацией.

ИСТОЧНИК KP.RU