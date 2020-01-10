2020-01-10T18:55:15+03:00
Общество

На Старый новый год на катке в пойме Царицы устроят ночной карнавал

Каток будет работать до часа ночи, а в полночь здесь прогремит парковый фейерверк
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Для любителей катания при фонарях на ледовой арене продлили работу до 23.00.Для любителей катания при фонарях на ледовой арене продлили работу до 23.00.Фото: Екатерина СИМОХИНА
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Каток, который накануне накануне нового 2020-го года наконец-то открыли в пойме реки Царицы в Волгограде, так понравился горожанам, что за неделю работы он уже успел принять тысячи посетителей. В праздничные дни сюда выстраивались огромные очереди. Особенно вечерами. Поэтому руководство приняло решение сделать ночные катания на льду регулярными.

- Мы заводим традицию ночного катания на льду. Пока - раз в неделю. Если будет спрос, сделаем чаще. И теперь каток ежедневно будет открыт до 23.00. Уж очень нравится волгоградцам кататься при подсветке, - говорят в администрации.

А в ночь на Старый новый год каток приглашает на карнавал на льду! С 13 на 14 января - каток в парке «Раздолье» устраивает праздничный сеанс - с 23.00 до 01.00. В полночь, под бой курантов, рядом с катком прогремит парковый фейерверк. Всем посетителям, как и на открытии, будут раздавать маски.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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