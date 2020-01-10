Волгоградский завод буровой техники продали по цене магазина

10 Янв. 2020 2020-01-10T17:31:46+03:00

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Волгоградский завод буровой техники ушел с молотка. Его продали за 167 миллионов рублей. Это, отметим, в 2,5 раза дешевле, чем за него просили изначально. Напомним, в июне 2019-го, когда завод выставили на торги, за ВЗБТ просили 456 миллионов рублей. А продали по цене магазина. При этом покупателю достались два административных здания, сооружения столярного участка завода, производственный цех №78, складские помещения, энергоблок, гаражные боксы и другое недвижимое имущество.

Интересен и сам покупатель: торги выиграла не так давно созданная

«Корпорация Красный Октябрь». Да, именно та, которая стала преемницей одноименного волгоградского завода-банкрота.

Напомним, ВЗБТ занимался проектированием, разработкой и изготовлением бурового, противовыбросового и других видов нефтегазового оборудования. Несколько лет завод планомерно уничтожали, а в 2016 году признали банкротом. Позже на директора Николая Зацаринного завели уголовное дело за невыплату зарплаты. Все имущество завода находилось в залоге у Ноксбанка.

ИСТОЧНИК KP.RU