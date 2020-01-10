Назначили судебное заседание по делу редактора, уволенного из-за неправильного фото

10 Янв. 2020 2020-01-10T13:20:14+03:00

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Газета "Урюпинская правда" была известна в основном урюпинцам и чиновникам, которые за нее отвечают. Но теперь об издании знают даже по всей стране. И все из-за увольнения ее главного редактора Ольги Шушлебиной. Женщина пыталась восстановить свои права, поэтому подала в суд на своего «работодателя» - администрацию городского округа Урюпинск. Как сообщили "КП-Волгоград в пресс-службе Волгоградского областного суда, судебное заседание состоится 17 января.

Самое примечательное – это негласный (официально о причинах редактору не сообщили) повод для разрыва трудовых отношений: женщина разместила на полосе фото областного и федеральных депутатов не по рангу. Законотворец московского уровня оказался ниже волгоградского.

На защиту редактора встали коллеги из других районных газет, они написали в администрацию Волгоградской области письмо с просьбой отменить увольнение. Также поддержали Ольгу Шушлебину и в Союзе журналистов.

Во время предварительного заседания 10 января администрация города предложила забрать иск, в ответ они обещали восстановить Ольгу на работе. Правда, никаких подтверждающих документов не принесли. На мировое соглашение чиновники идти не хотели. Уже после зала суда они высказали возможность подобного сценария. Но все пока только на словах.

- Все окончательно решится 17 января, когда будет подписывать или не подписывать мировое соглашение, - говорит адвокат редактора.

ИСТОЧНИК KP.RU