2020-01-09T18:54:52+03:00
Общество

Редактора «Урюпинской правды» уволили за то, что разместила депутатов на странице не по рангу

Женщина пытается восстановить свои права
Екатерина МАЛИНИНА
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10 января состоится предварительное заседание.10 января состоится предварительное заседание.Фото: Андрей МИРЕЙКО
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13 декабря 2019 года уволили Ольгу Шушлебину, главного редактора «Урюпинской правды». Это вызвало огромный резонанс. Женщина считает это незаконным, а чиновники пока не комментируют ситуацию.

По словам адвоката Денис Мартинков, они сделали это без уведомления, так как статья 278 трудового кодекса не подразумевает предупреждения. Учредитель, в данном случае урюпинская администрация, в одностороннем порядке разорвала трудовые отношения без объяснения причин. Нестандартная ситуация для районки – обычно увольняются «по собственному желанию». Но тут интересно, чем не угодила редактор главного урюпинского издания, с кем районная газета сделала удивительный для современных печатных СМИ тираж – под 10 тысяч. По словам собственного источника, женщина выпустила в печать газету, где на одной полосе депутат Областной Думы был выше, чем депутат Госдумы. Последний, кстати, уроженец Урюпинска.

С точки зрения здравого смысла – мелочь, с точки зрения чиновников – нарушение иерархии. «Не так сели!» - почти по ельцински.

Но Ольга Шушлебина решила бороться. Она подала иск о восстановлении на работе.

- Увольнение было незаконным. По закону журналиста и главного редактора после завершения выборов в течение года не могут уволить. Иначе будет нарушено избирательное право. Тем более, Ольга Шушлебина находится в предпенсионном возрасте, - говорит «КП-Волгоград» адвокат Денис Мартинков.

На первое предварительное заседание ответчики, а их два – администрация городского округа город Урюпинск и глава городского округа Урюпинск Юрий Хорошеньков, не явились. В пятницу, 10 января, состоится второе предварительное ознакомительное заседание.

В защиту бывшего главного редактора уже высказались представители «Союза журналистов России». За коллегу вступили и редактора 19 районных изданий – написали коллективное письмо общему работодателю – в администрацию Волгоградской области. Коллеги из федеральных СМИ активно включились в публикации по этой ситуации, так что, не исключено, женщину на работе восстановят.

ИСТОЧНИК KP.RU

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