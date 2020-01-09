Редактора «Урюпинской правды» уволили за то, что разместила депутатов на странице не по рангу

13 декабря 2019 года уволили Ольгу Шушлебину, главного редактора «Урюпинской правды». Это вызвало огромный резонанс. Женщина считает это незаконным, а чиновники пока не комментируют ситуацию.

По словам адвоката Денис Мартинков, они сделали это без уведомления, так как статья 278 трудового кодекса не подразумевает предупреждения. Учредитель, в данном случае урюпинская администрация, в одностороннем порядке разорвала трудовые отношения без объяснения причин. Нестандартная ситуация для районки – обычно увольняются «по собственному желанию». Но тут интересно, чем не угодила редактор главного урюпинского издания, с кем районная газета сделала удивительный для современных печатных СМИ тираж – под 10 тысяч. По словам собственного источника, женщина выпустила в печать газету, где на одной полосе депутат Областной Думы был выше, чем депутат Госдумы. Последний, кстати, уроженец Урюпинска.

С точки зрения здравого смысла – мелочь, с точки зрения чиновников – нарушение иерархии. «Не так сели!» - почти по ельцински.

Но Ольга Шушлебина решила бороться. Она подала иск о восстановлении на работе.

- Увольнение было незаконным. По закону журналиста и главного редактора после завершения выборов в течение года не могут уволить. Иначе будет нарушено избирательное право. Тем более, Ольга Шушлебина находится в предпенсионном возрасте, - говорит «КП-Волгоград» адвокат Денис Мартинков.

На первое предварительное заседание ответчики, а их два – администрация городского округа город Урюпинск и глава городского округа Урюпинск Юрий Хорошеньков, не явились. В пятницу, 10 января, состоится второе предварительное ознакомительное заседание.

В защиту бывшего главного редактора уже высказались представители «Союза журналистов России». За коллегу вступили и редактора 19 районных изданий – написали коллективное письмо общему работодателю – в администрацию Волгоградской области. Коллеги из федеральных СМИ активно включились в публикации по этой ситуации, так что, не исключено, женщину на работе восстановят.