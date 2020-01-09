Волгоградские коммунисты пожаловались в прокуратуру на демонтаж “Серпа и молота»
«Серп и молот» рядом с площадью Чекистов исчез 27 декабря. Скульптура стояла здесь несколько десятков лет, большинство даже не замечало ее существование. Но когда композиции не стало, пропажу заметили. Воров искать не пришлось – увезли ее сотрудники ЖКХ на грузовике. Коммунисты посчитали это местью за бюст Сталину, который появился накануне в Центральном районе. Объяснение коммунальщиков, что памятник увезли на реставрацию, чтобы привести в порядок, их не устроило. Один из членов волгоградского отделения партии «Коммунисты России» Виталий Осадчий решил действовать. 8 января подал в прокуратуру Волгоградской области заявление о проверке законности снова скульптурной композиции. Мол, все слова о «ремонте» лишь прикрытие.
- Памятник представляет для города большую историческую и культурную ценность, - считает коммунист.
Прокуратуре предстоит разобраться: реставрация это или снос. Фото: группы ВК «Сталинградский ОБКОМ КПРФ».
Он ждет, что прокуратура посодействует тому, чтобы памятник незамедлительно вернули на место.
ИСТОЧНИК KP.RU