В Волгограде снесли памятник «Серп и молот»

СЕГОДНЯ 18:04 2019-12-27T18:05:49+03:00

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Не успели стихнуть споры вокруг нового памятника Сталину, который волгоградские коммунисты установили в центре Волгограда к юбилею «великого вождя», как вспыхнул новый скандал. На этот раз причиной «противостояния» стала композиция «Серп и молот», которая стояла неподалеку от остановки «Площадь Чекистов». Именно «стояла» - в прошедшем времени, потому что вечером 26 декабря ее снесли. Рабочие спилили металлическую композицию, погрузили в грузовик и увезли.

«Что это - ответный удар, акт возмездия за установку памятника Иосифу Сталину возле обкома КПРФ или обычный вандализм? Сегодня Серп и Молот, а завтра что? Уберут Ленина с одноименной площади в центре города? Это тоже всё символы ушедшей эпохи, и остатки некогда былой более, развитой цивилизации. Мы не намерены оставлять это без последствий», - гласит сообщение в группе «Сталинградский ОБКОМ КПРФ».

Серп и молот стояли неподалеку от остановки "Площадь Чекистов" с 1967 года. Фото с группы ВК «Сталинградский ОБКОМ КПРФ».

Напомним, что памятник «Серп и Молот», олицетворяющий единство рабочих и крестьян,

стоял в центре Волгограда больше пятидесяти лет - с 1967 года.

ИСТОЧНИК KP.RU