В Волгограде завершили монтаж главного купола на Соборе Александра Невского

8 Янв. 2020 2020-01-08T08:58:10+03:00

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Самый большой купол собора Александра Невского, который строят в центре Волгограда, уже установлен. Как раз к Рождеству строители закончили его монтаж, и он засиял во всей красе. Напомним, весит этот купол 45 тонн. Поднять такую огромную конструкцию целиком не представлялось возможным, поэтому купол собирали по частям. Он состоит из 24 частей, каждую из который крепили одну к другой по принципу конструктора на заранее подготовленный внутренний свод.

7 января во всех православных храмах Волгоградской епархии, и в соборе Александра Невского, верующие встретили один из главных христианских праздников – Рождество Христово. Митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор возглавил Божественную литургию в Казанском кафедральном соборе.

Губернатор Андрей Бочаров встретил праздник в церкви Всех Святых на Мамаевом кургане.

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ИСТОЧНИК KP.RU