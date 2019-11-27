Взгляд изнутри: волгоградцам показали, как идут работы под куполом собора Александра Невского

Собор Александра Невского, который возводят в центре Волгограда, уже приобрел свои очертания. Стены готовы, не хватает только главного купола. Над ним сегодня и работают строители. Точнее пока монтируют его внутренний свод.

Под главным куполом уже смонтировали внутренний каркас. Фото волгоградской епархии.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

- Купол очень большой - порядка 45 тонн весом. Его сделали в Волгодонске. Естественно, привести такую конструкцию целиком невозможно, да и найти кран, который бы поднял его наверх тяжело, поэтому решили собирать его частями - как конструктор Лего. Всего будет 24 части. Семь из них уже привезли в Волгоград. Когда все будут на месте, соберем купол двумя башенными кранами, - рассказывает прораб строящегося собора Александра Невского Василий Медведев.

Семь частей из 24-х уже привезли в Волгоград из Волгодонска. Фото волгоградской епархии.

Как рассказали «КП-Волгоград» в епархии, до конца 2019 года планируют завершить все основные строительные работы, в том числе и установить главный купол.

В Волгограде возводят главный купол собора Александра Невского.

Тем временем, внутри уже кипит работа над внутренним убранством храма. Начались работы по росписи.

Над росписью будет работать группа иконописцев во главе с известным мастером Александром Лавданским. Фото волгоградской епархии.

- Роспись собора начнется с верхней части алтаря, так как здесь уже завершены штукатурные работы и есть тепловой контур. Здесь будет изображена икона Божией Матери Оранта, - рассказывают в волгоградской епархии. - Как только установят главный купол, начнется роспись всех остальных стен. Всего предстоит расписать 6 тысяч квадратных метров внутренних помещений собора и плюс иконостас.

Фотог8рафий внутреннего убранства взорванного храма не сохранилось, поэтому его прорабатывают заново. Фото волгоградской епархии.

В верхней части алтаря будет изображена изображена икона Божией Матери Оранта. Фото волгоградской епархии.

Расписывать собор в Волгоград из Москвы прибыл известный иконописец Александр Лавданский. Он работал над росписью многих православных храмов в России, а также в США и на Кипре.

Как только внутри храма станет тепло, иконописцы приступят к росписи стен. Фото волгоградской епархии.

Конечно, воссоздать внутреннее убранство храма, каким оно было во взорванной в 1930-е годы, невозможно. К сожалению, никаких фотографий либо документов того времени об этом не сохранилось. Поэтому роспись будет новая.

- Роспись будет вести с помощью селикатной техники, которая ближе всего к настоящей фреске. Еще идет работа над эскизами, я лично работаю над изображением к боковому нефу, который будет посвящен Александру Невскому. Там будут сцены из его жития, - приоткрывает завесу тайны Лавданский.

Внешние строительные работы подходят к завершению. Фото волгоградской епархии.

Напомним, открыть собор, который станет в Волгограде кафедральным, планируют в 2021 году - к 800-летию со дня рождения Александра Невского. Примерная его стоимость - порядка 1 миллиарда рублей.