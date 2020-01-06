2020-01-06T11:01:41+03:00
Общество

Метробол и снежный боулинг: волгоградцев приглашают на «Рождественские игры»

Мероприятия состоятся 6 января в парке «Раздолье»
Юлия Данильченко
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Фото: мэрия.Фото: мэрия.
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Новогодние каникулы в Волгограде в самом разгаре: горожане готовятся к празднованию Рождества. Администрация города-героя подготовила плотную и увлекательную программу мероприятий для всей семьи. 6 января с 11 часов утра в парке «Раздолье» в пойме реки Царица продолжаются «Рождественские спортивные игры».

- Участников ждут веселые старты, матч по «метлоболу», «снежный боулинг». У главной городской елки состоятся шуточные спортивные состязания - «Рождественские спортивные игры». Участникам будет предложено нарядить елку, снарядить лыжника, продемонстрировать владение клюшкой, «полетать» на помеле и многое другое, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе городской администрации.

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С полной программой мероприятий, которые пройдут в Волгограде на январских праздниках, можно ознакомиться в материале "Новый год 2020 в Волгограде: программа праздничных мероприятий".

ИСТОЧНИК KP.RU

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