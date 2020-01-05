2020-01-05T18:11:59+03:00
Общество

В парке Гагарина вандалы разрисовали сцену

«Художников» пока не нашли
Екатерина МАЛИНИНА
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Вандалы разукрасили сцену.Вандалы разукрасили сцену.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Парк Гагарина вошел в число городских пространств, где идет большая реконструкция. Может, кому-то она пришлась не по душе – уж больно много пришлось вырубить деревья. Но территорию привели в порядок. Только вот не все это ценят. 4 января местные жители на только что отремонтированной сцене увидели надписи и рисунки: гриб, паутину и прочие художества. На светлой стене «творчество» вандалов особенно заметно.

Скорее всего, это дело рук подростков, которые часто проводят время в парке. Таким незаконным и неумелым способом они пытаются самоутвердиться. Видимо, родители не объяснили детям, что хорошо, что плохо.

Полицейским предстоит выяснить авторов рисунков, а подрядчику закрасить художества в надежде, что это больше не повториться.

Кстати, это не первый случай новогоднего вандализма. Сгорела новогодняя фигура в виде подарка в Дзержинском районе, а еще одно светодиодное украшение украли с разделительной полосы в Волгограде.

Написи и рисунки закрасят. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Написи и рисунки закрасят.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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