В парке Гагарина сделали каркас колоннады, дорожки и эстраду

Вот уже несколько месяцев парк Гагарина В Краснооктябрьском районе Волгограда прячется за глухим забором. Гулять здесь нельзя – идет реконструкция. Демонтаж старого строители завершили, уже видны и то новое, что появится в парке. Уже на три метра ветра выросли колонны будущей входной группы. Подрядчик выполнил работы на 90%. На днях строители возведут перекрытия колоннады. После отливки верхнего ригеля начнут украшать ее лепниной, розетки и пилястры сделают из стойкого стеклобетона. На финише здесь появятся кованые ворота.

Главная аллея наполовину в песке.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

- Мы уже выполнили все подготовительные работы, сейчас на финальной стадии. Бордюр после реставрации установят на прежнее место. А забор очистят пескоструйным способом и выкрасят заново. Входная группа у нас будет голубовато-белого цвета, а ковка бронзового цвета, - рассказал «КП-Волгоград» прораб Алексей Остроухов.

Строители приступают к возведению перекрытий колоннады.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Пока колоннада внешне не впечатляет - серый бетон колонн и кирпичная кладка входной арки. Но уже через месяц вход в парк Гагарина со стороны улицы Титова будет выглядеть нарядно.

Забор тоже обновляют. Гранитный парапет обещают вернуть, как и оградку-новодел.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

На главной аллее уже уложили половину новой брусчатки. Эта тротуарная плитка проверена в других общественных местах Волгограда и не развалится через пару лет, как прежняя, которую уложили здесь во время прежней реконструкции семь лет назад. Мостят плиткой и боковые дорожки. Их, кстати, в парке будет больше. Новое покрытие получат не только все прежние тропинки и аллеи, но и те, что волгоградцы протоптали среди деревьев. Например, уже готова тропинка вдоль улицы Титова.

Ближе к ДК аллея уже вымощена новой плиткой.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Уже построили в парке и новую летнюю эстраду на месте старого летнего кинотеатра. Сейчас строители монтируют полы, штукатурят стены. Зимой на площадке рядом с эстрадой будут заливать каток.

В парке уже построили новую эстраду.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Вдоль центральной аллеи заложили фундаменты под площадки отдыха. Впереди еще подготовка мест, где разместятся площадка для мини-футбола, баскетбола и воркаута.

Боковые дорожки тоже делают основательно.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Деревья почти все на месте. Пока вырубили только последние тополя-великаны и несколько сухих деревьев. Так что здесь после реконструкции можно будет укрыться от палящего солнца летом. А в 2020 году начнется второй этап благоустройства парка Гагарина. Обещают высадить еще тысячи молодых деревьев, кустарников и цветов.

Вымостили и все протоптанные тропинки, где раньше никакой плитки не было.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА